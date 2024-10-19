закрыть
19 октября 2024, суббота, 20:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как улучшить сон осенью

2
  • 19.10.2024, 19:42
Как улучшить сон осенью

Рассказала врач-сомнолог.

С приближением холодов и серой погоды многих одолевает осенняя хандра и желание спать весь день. Врач-сомнолог Лилия Шагиахметова рассказала, как легче пережить это время.

Для ускорения утилизации мелатонина и более быстрого пробуждения она рекомендует использовать специальные световые будильники – светодиодные лампы, которые имитируют рассвет в заданное время. После сна сомнолог советует включить яркий свет и впустить в комнату свежий прохладный воздух.

Просыпаться и засыпать она рекомендует в одно время. При некачественном сне выработка мелатонина снижается. Из-за недостаточного сна повышается тревожность, изменяется гормональный фон, что приводит к снижению иммунитета, частым простудным заболеваниям.

Спать необходимо 7–8 часов в сутки. Но, есть люди, которым хватает 4–5 часов сна, а кому-то необходимо 10–11, а спать мало, но качественно, по словам сомнолога, невозможно. Любое сокращение сна влечет за собой негативные последствия.

Для хорошего и качественного сна необходимо активно проводить день, с достаточной физической нагрузкой, избегать стресса, прогулками на свежем воздухе. Тогда и сон станет полноценным. Также следует ограничивать интернет и использование гаджетов перед сном, а также минимизирование кофеиносодержащих продуктов в вечернее время.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип
Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь