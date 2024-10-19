Как улучшить сон осенью 2 19.10.2024, 19:42

Рассказала врач-сомнолог.

С приближением холодов и серой погоды многих одолевает осенняя хандра и желание спать весь день. Врач-сомнолог Лилия Шагиахметова рассказала, как легче пережить это время.

Для ускорения утилизации мелатонина и более быстрого пробуждения она рекомендует использовать специальные световые будильники – светодиодные лампы, которые имитируют рассвет в заданное время. После сна сомнолог советует включить яркий свет и впустить в комнату свежий прохладный воздух.

Просыпаться и засыпать она рекомендует в одно время. При некачественном сне выработка мелатонина снижается. Из-за недостаточного сна повышается тревожность, изменяется гормональный фон, что приводит к снижению иммунитета, частым простудным заболеваниям.

Спать необходимо 7–8 часов в сутки. Но, есть люди, которым хватает 4–5 часов сна, а кому-то необходимо 10–11, а спать мало, но качественно, по словам сомнолога, невозможно. Любое сокращение сна влечет за собой негативные последствия.

Для хорошего и качественного сна необходимо активно проводить день, с достаточной физической нагрузкой, избегать стресса, прогулками на свежем воздухе. Тогда и сон станет полноценным. Также следует ограничивать интернет и использование гаджетов перед сном, а также минимизирование кофеиносодержащих продуктов в вечернее время.

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