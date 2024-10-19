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Глава офиса Зеленского обратился к Западу: Нужна сила, чтобы избежать большой войны

  • 19.10.2024, 20:07
Глава офиса Зеленского обратился к Западу: Нужна сила, чтобы избежать большой войны
Андрей Ермак

По словам Ермака, «замирение» России не работает.

Создание нового военного альянса автократических режимов призвано разбалансировать сферы влияния демократических стран и является репетицией и возможным прощупыванием реакции на такой шаг Западного мира. Об этом в своем Telegram-канале заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В этом контексте он, в частности, напомнил о войне Российской Федерации «в Европе против Украины», привлечение армии Северной Кореи к войне в Украине, поддержку Ираном войны на Ближнем Востоке и нагнетание КНДР на Корейском полуострове.

- Желание нового военного альянса автократий разбалансировать демократические сферы влияния сейчас является репетицией и возможным прощупыванием реакции Западного мира. Если это не получит жесткий ответ, они начнут готовиться к дальнейшему навязыванию своего влияния в Европе, что будет невозможно осуществить без войны, - написал украинский политик.

Он призвал западных партнеров серьезно отнестись к новым угрозам, ведь «замирение» России и автократий не работает:

«Нужна сила, чтобы избежать большой войны».

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