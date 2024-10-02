Атака Ирана на Израиль: ЦАХАЛ готовит мощный ответ 2.10.2024, 7:55

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Ответный удар может быть нанесен по всему Ближнему Востоку.

Во вторник, 1 октября, Иран по приказу верховного лидера аятолла Али Хаманеи начал ракетную атаку на Израиль. Как сообщал сайт Charter97.org, во время атаки было выпущено почти 200 ракет.

Атака на Израиль: последствия

В частности, в Тель-Авиве сообщалось о многочисленных падениях осколков и ракет. Пользователи соцсетей публикуют фото и видео с мест падения иранских ракет.

Армией обороны Израиля перехвачено большинство из выпущенных 180 баллистических ракет. В результате иранской ракетной атаки на Израиль от осколков ракеты погиб один палестинец, еще два человека получили легкие телесные повреждения.

В сети делятся последствиями обстрела Израиля. На одном из видеороликов видно большую воронку, которая, вероятно, образовалась в результате падения ракеты.

𝐍𝐨 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐢𝐬𝐧’𝐭 𝐚 𝐬𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐟𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞.



This is Israel right now.



RT this so the entire world knows. pic.twitter.com/ok8CxCXxnP — Israel ישראל (@Israel) October 1, 2024

Также был зафиксирован большой фрагмент ракеты, найденный в городе Тель-Шева.

В городе Раммала местные жители сняли, как они позируют с куском баллистической ракеты, упавшей в городе.

בור נפער בעקבות נפילת טיל באזור השרון@hadasgrinberg

צילום: נעשה מאמץ גדול לאתר את בעלי הזכויות בצילומים. השימוש נעשה לפי סעיף 27א. אם אתם בעלי הזכויות יש לפנות ל-zcuyot@kan.org.il pic.twitter.com/Obcg8Mn9ZS — כאן חדשות (@kann_news) October 1, 2024

Иран и Израиль: какова реакция на атаку

Иран подтвердил нанесение ракетных ударов по Израилю и пригрозил «сокрушительным ответом», если Израиль проведет свою ответную атаку. Угрозы были размещены на странице представительства Ирана при Организации Объединенных Наций в соцсети X.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛа) отреагировала на ракетный удар Ирана по стране.

«Мы в состоянии повышенной готовности в обороне и наступлении, мы защитим граждан Израиля. Этот обстрел будет иметь последствия. У нас есть планы, и мы будем действовать в то время и в том месте, которые мы выберем», — отметил представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари.

כך קיבלו ברמאללה את הטיל הבליסטי מאיראן שנפל בעיר pic.twitter.com/TSZkLpPXd2 — הוד בראל Hod Barel (@hod_barel) October 1, 2024

В издании Ynet добавили, что ЦАХАЛ планирует нанести мощный удар ночью по всему Ближнему Востоку.

Атака Ирана на Израиль: реакция мира

Президент США Джо Байден поручил американским военным помочь Израилю защититься от иранских атак и сбивать ракеты, нацеленные на Израиль, сообщил во вторник Совет национальной безопасности Белого дома. Как отмечает Reuters, он вместе с вице-президентом Камалой Харрис следят за атакой из оперативного штаба Белого дома и регулярно получают обновленную информацию.

Атаку на Израиль осудил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По информации The Times of Israel, он заявил об осуждении «расширения конфликта на Ближнем Востоке», однако не упомянул об Иране.

«Это должно прекратиться. Нам абсолютно необходимо прекращение огня», — отметил Антониу Гутерриш.

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