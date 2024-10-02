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Минский таксист получил заказ на поездку в Россию и насторожился

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  • 2.10.2024, 10:08
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Минский таксист получил заказ на поездку в Россию и насторожился

Как оказалось, не зря.

В Минске бдительный таксист помог задержать курьера телефонных мошенников, сообщили в МВД.

Водитель такси сообщил на линию, что принял заказ с иностранного номера о поездке из Минска в Россию. Мужчина предположил, что пассажир является участником мошеннической схемы.

Одновременно в милицию позвонил 74-летний минчанин, который передал незнакомцу 60 тысяч долларов якобы для помощи попавшей в ДТП родственнице.

Оперативники выехали на оба вызова и установили обстоятельства произошедшего.

«Пассажиром такси оказался 46-летний житель столицы, выполнявший задание телефонных аферистов. Накануне он нашел в мессенджере предложение о подработке. Это стало его первым и последним заданием. Все деньги изъяты и будут возвращены потерпевшему», — сообщили в МВД.

Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество.

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