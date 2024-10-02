Нужного бункера для Лукашенко нет 3 Telegram-канал «Ник и Майк»

2.10.2024, 11:10

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К утру во дворце диктатора совсем приуныли.

1. Большая война на Ближнем Востоке, которая позволила бы отвлечь внимание от Лукашенко, снова отложилась на неопределенный срок.

2. То, что во время первой атаки на Израиль можно было объяснять случайностью или огромной помощью союзников, — уничтожение практически всех воздушных целей — становится правилом. Целей было больше, помощи союзников меньше. Результат — один убитый обломком иранской ракеты араб.

3. Возмездие за иранский новогодний подарок неизбежно. И теперь все руководство иранской теократии и всяких там КСИРов будет вынуждено вести бункерный образ жизни, что тоже ничего не гарантирует. Чрезвычайно дорогие иранским аятоллам объекты ядерной и ракетной программ значительно повысили свои шансы на отрицательную реконструкцию.

И если пункт 1 грустен сам по себе, особенно в затянувшемся ожидании встреч с Путиным, то пункты 2 и 3 грустны убийственно.

Пункт 2 при ближайшем рассмотрении означает, что хоть какой-то ущерб воинство хунты своими железяками потенциально может нанести только еще более отсталому технологически противнику. В окружении хунты таких не осталось.

Хунта приуныла еще, когда смотрела военный парад в Польше в этом году. Из советского наследия остались самолеты, и то это уже вопрос решенный. Воинство хунты не пугает никого своим намерением «нанести неприемлемый ущерб».

Пункт 3 в ближайшее время в очередной раз подтвердит альтернативную надежность железяк от ПВО родом из советского союза. Хотя тут и так иллюзий не осталось, когда всей толпой гонялись за несколькими шахедами. Отсюда неприятный вывод – даже если кто-то из генералов попробует по различным причинам атаковать неприятеля, то разгромный ответ неминуем. Бункера же необходимой глубины в Минске нет.

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