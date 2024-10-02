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Установлен настоящий возраст Минска

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  • 2.10.2024, 11:29
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Установлен настоящий возраст Минска

Столица Беларуси оказалась старше, чем считалось ранее.

При раскопках малого городища на реке Менке недалеко от современного Минска нашли остатки поселения, которому «две-три тысячи лет», а также прорезали земляной вал, рассказали в расположенной недалеко агроусадьбе «Стары Менск». Утверждается, что исследование вала показало — городу Менску (сейчас — Минск) около 1100 лет.

Вал малого городища впервые насквозь прорезал заведующий отделом археологии Средних веков и Нового времени Института истории НАН Андрей Войтехович. Как сообщается в видео от «Старога Менска», внутри вала нашли такие же бревна, как и на большом городище. Но они плохо сохранились из-за того, что в этом месте довольно сухо.

«Паказала гэта праца, што малое і вялікае гарадзішча ў адзін час і аднымі архітэктарамі, інжэнерамі было пабудаванае. То-бок у сённяшнім выглядзе вось гэтае гарадзішча старога Менска з’явілася ў канцы IX — пачатку X стагоддзя», — рассказывается в ролике.

Целью раскопок было доказать, что столица Беларуси старше, чем мы думаем (самая ранняя дата упоминания Менска в летописи — 1067 год).

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