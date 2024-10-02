Школьница «заминировала» торговый центр в Минске 3 2.10.2024, 11:48

1,776

Из-за конфликта с молодым человеком.

Сотрудники отдела по профилактике киберпреступлений Центрального РУВД установили личность 15-летней школьницы, которая от имени знакомого организовала лжеминирование торгового центра.

По информации пресс-службы ГУВД Мингорисполкома, накануне у девушки произошел конфликт с молодым человеком, которого она знала только по переписке в интернете. Чтобы запугать школьницу, собеседник пригрозил заминировать от ее имени торговый центр.

Тогда минчанка задумала «опередить» знакомого и сделать то же самое, только с использованием данных своего обидчика.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com