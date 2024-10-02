Школьница «заминировала» торговый центр в Минске

Школьница «заминировала» торговый центр в Минске3
- 2.10.2024, 11:48
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Из-за конфликта с молодым человеком.
Сотрудники отдела по профилактике киберпреступлений Центрального РУВД установили личность 15-летней школьницы, которая от имени знакомого организовала лжеминирование торгового центра.
По информации пресс-службы ГУВД Мингорисполкома, накануне у девушки произошел конфликт с молодым человеком, которого она знала только по переписке в интернете. Чтобы запугать школьницу, собеседник пригрозил заминировать от ее имени торговый центр.
Тогда минчанка задумала «опередить» знакомого и сделать то же самое, только с использованием данных своего обидчика.