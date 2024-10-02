закрыть
2 октября 2024, среда, 13:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые заметили одну странность у галактик вокруг Млечного Пути

  • 2.10.2024, 12:16
  • 1,314
Ученые заметили одну странность у галактик вокруг Млечного Пути

Они отличаются от других.

Астрономы пролили свет на необычную природу системы спутниковых галактик Млечного Пути. Ученые обнаружили, что крупнейшие из них — Большое и Малое Магелланово Облако — странно одиноки, несмотря на то, что подобные системы у других галактик обычно имеют больше спутников, пишет «Хайтек».

Астрономы исследовали 101 галактику, по размерам и массе схожую с нашей, и проанализировали 378 галактик-спутников. Выяснилось, что количество спутников варьируется от 0 до 13 на каждую родительскую галактику, что примерно соответствует данным по Млечному Пути. Однако наличие таких крупных спутников, как Магеллановы Облака, должно было бы означать большее количество галактик-спутников. У других галактик, обладающих хотя бы одним крупным спутником, таких как Магеллановы Облака, наблюдается больше соседей. Если же крупных спутников нет, их система в целом беднее на спутниковые галактики.

Одним из возможных объяснений ученые называют то, что Магеллановы Облака были захвачены гравитацией Млечного Пути относительно недавно — примерно 3 миллиарда лет назад. До этого момента наш галактический дом не мог бы привлечь много ярких спутников, исходя из тенденций, которые наблюдают астрономы в других галактических системах.

Также исследователи отмечают, что чем ближе спутниковая галактика находится к своей родительской, тем меньше шансов на образование новых звезд. Это связано с влиянием излучения от Млечного Пути и взрывами сверхновых, которые «сдувают» газ, необходимый для звездообразования. Большинство спутниковых галактик нашей системы слишком тусклые, что связано с отсутствием активного формирования звезд из-за близости к Млечному Пути.

Исследования аналогичных галактических систем показали, что такие тусклые спутники, как у Млечного Пути, должны быть более изолированными. В противном случае их взаимодействие с другими галактиками могло бы спровоцировать вспышки звездообразования.

Однако согласно Стандартной космологической модели, у Млечного Пути должно быть больше спутников, чем мы видим. Куда исчезли пропавшие галактики, пока остается загадкой, но астрономы надеются, что дальнейшие исследования помогут приблизиться к ответу.

Результаты исследования приняты к публикации в опубликуют в The Astrophysical Journal.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников