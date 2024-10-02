Ученые заметили одну странность у галактик вокруг Млечного Пути 2.10.2024, 12:16

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Они отличаются от других.

Астрономы пролили свет на необычную природу системы спутниковых галактик Млечного Пути. Ученые обнаружили, что крупнейшие из них — Большое и Малое Магелланово Облако — странно одиноки, несмотря на то, что подобные системы у других галактик обычно имеют больше спутников, пишет «Хайтек».

Астрономы исследовали 101 галактику, по размерам и массе схожую с нашей, и проанализировали 378 галактик-спутников. Выяснилось, что количество спутников варьируется от 0 до 13 на каждую родительскую галактику, что примерно соответствует данным по Млечному Пути. Однако наличие таких крупных спутников, как Магеллановы Облака, должно было бы означать большее количество галактик-спутников. У других галактик, обладающих хотя бы одним крупным спутником, таких как Магеллановы Облака, наблюдается больше соседей. Если же крупных спутников нет, их система в целом беднее на спутниковые галактики.

Одним из возможных объяснений ученые называют то, что Магеллановы Облака были захвачены гравитацией Млечного Пути относительно недавно — примерно 3 миллиарда лет назад. До этого момента наш галактический дом не мог бы привлечь много ярких спутников, исходя из тенденций, которые наблюдают астрономы в других галактических системах.

Также исследователи отмечают, что чем ближе спутниковая галактика находится к своей родительской, тем меньше шансов на образование новых звезд. Это связано с влиянием излучения от Млечного Пути и взрывами сверхновых, которые «сдувают» газ, необходимый для звездообразования. Большинство спутниковых галактик нашей системы слишком тусклые, что связано с отсутствием активного формирования звезд из-за близости к Млечному Пути.

Исследования аналогичных галактических систем показали, что такие тусклые спутники, как у Млечного Пути, должны быть более изолированными. В противном случае их взаимодействие с другими галактиками могло бы спровоцировать вспышки звездообразования.

Однако согласно Стандартной космологической модели, у Млечного Пути должно быть больше спутников, чем мы видим. Куда исчезли пропавшие галактики, пока остается загадкой, но астрономы надеются, что дальнейшие исследования помогут приблизиться к ответу.

Результаты исследования приняты к публикации в опубликуют в The Astrophysical Journal.

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