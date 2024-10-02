закрыть
2 октября 2024, среда, 13:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске за протесты судят руководительницу отдела отеля Crowne Plaza и предпринимателя

  • 2.10.2024, 12:20
  • 2,386
В Минске за протесты судят руководительницу отдела отеля Crowne Plaza и предпринимателя
Политзаключенная Марина Алисеенко
Фото: t.me/viasna96

Женщине грозит до семи лет колонии.

За помощь политзаключенным и протесты руководительнице отдела маркетинга отеля Crowne Plaza грозит до семи лет колонии, а предпринимателя из Минска судят за события августа 2020-го, сообщили в правозащитном центре «Весна».

В Минском городском суде 2 октября начинается суд на 40-летней Мариной Алисеенко. Женщину задержали во время январского рейда силовиков по уголовному делу о солидарности с политзаключенными, отмечают правозащитники.

Политзаключенная Марина Алисеенко. Фото: t.me/viasna96

О Марине известно, что она окончила Минский государственный лингвистический университет в 2008 году. После этого работала переводчицей, но в 2012 году устроилась в пятизвездочный минский отель Crowne Plaza. За два года из ассистентки менеджера по продажам стала руководителем отдела продаж и маркетинга.

Сейчас ее обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса: «содействие экстремистской деятельности» (ч. 1 и 2 ст. 361−4 УК) и «участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок» (ч. 1 ст. ст. 342 УК). Женщине грозит до семи лет колонии.

Дело будет рассматривать Сергей Хрипач, известный жесткими приговорами по политическим делам, пишут правозащитники.

Роман Тишкевич. Фото: t.me/viasna96

Кроме того, в суде Фрунзенского района Минска 2 октября начинается процесс по делу 34-летнего предпринимателя Романа Тишкевича. Его обвиняют в участии в акции протеста 9 августа 2020 года в районе метро Пушкинская. По ч. 1 ст. 342 УК ему грозит до четырех лет колонии. Его дело будет рассматривать Юлия Крепская.

«Покаянное» видео с Романом было опубликовано 9 августа — в годовщину начала массовых акций протеста. На видео мужчина говорит, что участвовал в митингах в августе 2020 года, а также, что в октябре 2020 года вместе с друзьями расклеивал «протестную символику» на фонарях в районе улицы Якубовского.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников