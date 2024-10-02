В Минске за протесты судят руководительницу отдела отеля Crowne Plaza и предпринимателя 2.10.2024, 12:20

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Политзаключенная Марина Алисеенко

Фото: t.me/viasna96

Женщине грозит до семи лет колонии.

За помощь политзаключенным и протесты руководительнице отдела маркетинга отеля Crowne Plaza грозит до семи лет колонии, а предпринимателя из Минска судят за события августа 2020-го, сообщили в правозащитном центре «Весна».

В Минском городском суде 2 октября начинается суд на 40-летней Мариной Алисеенко. Женщину задержали во время январского рейда силовиков по уголовному делу о солидарности с политзаключенными, отмечают правозащитники.

Политзаключенная Марина Алисеенко. Фото: t.me/viasna96

О Марине известно, что она окончила Минский государственный лингвистический университет в 2008 году. После этого работала переводчицей, но в 2012 году устроилась в пятизвездочный минский отель Crowne Plaza. За два года из ассистентки менеджера по продажам стала руководителем отдела продаж и маркетинга.

Сейчас ее обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса: «содействие экстремистской деятельности» (ч. 1 и 2 ст. 361−4 УК) и «участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок» (ч. 1 ст. ст. 342 УК). Женщине грозит до семи лет колонии.

Дело будет рассматривать Сергей Хрипач, известный жесткими приговорами по политическим делам, пишут правозащитники.

Роман Тишкевич. Фото: t.me/viasna96

Кроме того, в суде Фрунзенского района Минска 2 октября начинается процесс по делу 34-летнего предпринимателя Романа Тишкевича. Его обвиняют в участии в акции протеста 9 августа 2020 года в районе метро Пушкинская. По ч. 1 ст. 342 УК ему грозит до четырех лет колонии. Его дело будет рассматривать Юлия Крепская.

«Покаянное» видео с Романом было опубликовано 9 августа — в годовщину начала массовых акций протеста. На видео мужчина говорит, что участвовал в митингах в августе 2020 года, а также, что в октябре 2020 года вместе с друзьями расклеивал «протестную символику» на фонарях в районе улицы Якубовского.

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