Гомельского ябатьку, устроившего дрифт с лукашистским флагом, снова наказали 4 2.10.2024, 12:33

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И заставили записать покаянное видео.

Гомельская милиция сообщила о наказании водителя BMW, который в конце сентября дрифтовал на площади Ленина. В ГАИ обратили внимание на видео, которые распространялись в соцсетях, и рассказали, что установили владельца.

Теперь — за создание аварийной обстановки, движение по тротуарам, сокрытие регистрационных знаков, нарушение правил маневрирования и другие правонарушения дрифтера могут лишить водительских прав на срок до 2 лет.

Милиция показала «покаянное видео» с водителем и уточнила, что это — 21-летний житель Брестской области, который до недавнего времени учился в одном из гомельских вузов.

Но силовики умолчали о деталях, на которые обратил внимание «Флагшток»: парень дрифтовал под официальным красно-зеленым флагом. Видео, опубликованное УВД, смонтировано таким образом, чтобы флаг в кадр не попадал.

Журналисты установили водителя и выяснил, что хулиганила та самая компания любителей BMW, которая ранее устроила гонки по Гомелю под КЗ-флагом. После этого у одного из водителей, гомельчанина Артема Карпенко, изъяли авто, но затем вернули. Как видно по постам Карпенко в соцсетях, компания продолжала ездить по городу с флагами и не раз собиралась на центральной площади.

Дрифтер — Никита Дорох, которого сейчас наказала ГАИ, оказался ярым поклонником госсимволики, госгерб также наклеил на номер своего BMW — под изображением флага вместо букв BY.

Судя по записям парня в соцсети, у него уже забрали водительские права. На днях он выкладывал фото и видео своего авто на штрафстоянке. Автомобиль он планирует разыграть среди своих подписчиков.

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