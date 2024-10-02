В Часовом Яру ликвидировали захватчика Крыма с позывным «Ермак» 1 2.10.2024, 12:36

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Вместе с ним под удар попал российский пропагандист.

В городе Часов Яр был ликвидирован боевик с позывным «Ермак». Оккупант активно участвовал в захвате Крыма и полномасштабном вторжении России в Украину.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер». Несколько дней назад в результате точного удара по российским военным позициям были ликвидированы две важные цели.

Одна из них – так называемый «военкор» пострадавший от взрыва Денис Кулага, другая – боевик «Ермак», чье настоящее имя Смирнов Евгений Владимирович. Он считается одним из активных участников незаконной аннексии Крыма и последующих агрессивных действий России против Украины.

Евгений Смирнов родился 23 июля 1982 года в Ставропольском крае, городе Минеральные Воды. На момент ликвидации он занимал должность заместителя командира по боевой подготовке в 5-й диверсионно-разведывательной бригаде «Терек».

Его участие в крымских событиях и российской агрессии против Украины подтверждено в видеозаписях, опубликованных российскими блоггерами, знакомыми со Смирновым лично. На этих видео он открыто признает свою причастность к аннексии Крыма и дальнейшим боевым действиям.

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