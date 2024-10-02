В Беларуси мобильные операторы будут выдавать микрозаймы 1 2.10.2024, 12:41

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Проценты по ним будут ограничены.

В Беларуси мобильные операторы смогут выдавать микрозаймы. Это предусматривает законопроект «О потребительском кредите (микрозайме)», разработанный Нацбанком и принятый в среду «палатой представителей» в первом чтении.

С его помощью предпринимается попытка «систематизировать регулирование потребительского кредитования». Среди задач нововведения — расширение доступности микрофинансирования.

Банки обязывают предоставлять «гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации», отсрочку платежа по договору на срок не менее трех месяцев.

Ограничиваются проценты по микрозайму, они не могут превышать его сумму.

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