Друзья Путина напугали российских Z-патриотов Владимир Кравченко, «Зеркало недели»

2.10.2024, 13:06

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Китай уже не союзник?

На полях Генеральной ассамблеи ООН — ожесточенные бои за будущее Украины. И в то время как Владимир Зеленский продвигал в Нью-Йорке План победы, а глава МИД России Сергей Лавров лоббировал «реалистичный план урегулирования» Путина, дипломаты Китая и Бразилии проталкивали совместный «мирный план».

В минувшую пятницу спецпредставитель президента Бразилии Селсу Аморим и глава МИД КНР Ван И организовали встречу с представителями двух десятков стран Глобального Юга — Алжира, Боливии, Египта, Замбии, Индонезии, Казахстана, Колумбии, Мексики, Турции, Южной Африки и других. На этой встрече Пекин и Бразилиа презентовали платформу «Друзья мира», которую они намерены представить как консолидированную позицию Глобального Юга по прекращению «украинского кризиса».

Китай и Бразилия, демонстрируя фальшивую равноудаленность от участников вооруженного противостояния, не пригласили представителей ни Украины, ни России. Примечательно, что среди участников пятничного рандеву не было и Индии — одного из наиболее влиятельных игроков Глобального Юга: эту страну Китай рассматривает как своего конкурента. Да и сама Индия не слишком заинтересована в поддержке китайского плана.

Зато в качестве наблюдателей были приглашены такие европейские страны как Франция, Швейцария и Венгрия.

По итогам встречи тринадцать стран-участниц платформы выступили с коммюнике, в котором поддержали обнародованный в мае китайско-бразильский план по урегулированию «украинского кризиса». Напомним, что он является переработкой китайских предложений 2023 года и предусматривает следующее.

Во-первых, придерживаться «трех принципов» для охлаждения ситуации, а это прекращение боевых действий, необострение конфликта и нераспространение его на новые территории.

Во-вторых, признать, что диалог и переговоры — единственный возможный способ решения «кризиса».

В-третьих, стороны конфликта должны избегать нападений на гражданских лиц и гражданские объекты, защищать женщин, детей и других жертв конфликта, а также уважать основные права военнопленных.

В-четвертых, противодействовать использованию ядерного, биологического и химического оружия, предотвращать распространение ядерного оружия и избегать ядерных кризисов.

В-пятых, противодействовать вооруженным нападениям на мирные ядерные объекты.

В-шестых, совместно поддерживать международное сотрудничество в энергетике, финансах, торговле зерном, транспорте и т.д., безопасность ключевой инфраструктуры (нефте- и газопроводов, энергетических объектов и подводных оптических кабелей), а также обеспечивать стабильность глобальной системы снабжения.

У Пекина и Бразилиа свой интерес продвигать пророссийский план. Бразилия, чья экономика исторически сильно зависит от поставок удобрений из России, а после февраля 2022 года стала одним их крупнейших потребителей российского дизтоплива, стремится получить статус глобального игрока. Для Китая же инициатива по урегулированию «украинского кризиса» — это попытка нарастить свое политическое влияние не только среди стран Глобального Юга, но и в ЕС, который в КНР хотят видеть центром силы, независимым от США. Наконец, не в интересах Китая поражение России — его младшего партнера в противостоянии с Соединенными Штатами.

Данный план, упакованный в красивые слова, несет угрозу для нашей страны.

Несмотря на постоянные причитания Китая об «уважении суверенитета, территориальной целостности и принципов Устава ООН», придуманный им план ничего подобного не содержит. В нем нет цели вывести российские войска из Украины, освободить захваченные РФ территории, т. е. восстановить суверенитет Украины на своей земле. За внешне привлекательным призывом не расширять зону военных действий стоит заморозка нынешней ситуации, лишение нас права наносить удары по агрессору и освобождать захваченную 1/5 часть страны…

Более того, при заморозке вооруженного противостояния существует высокий риск возобновления боевых действий через несколько лет. А китайско-бразильский план вовсе не предусматривает предоставление Украине гарантий безопасности.

Нет в плане ни слова об агрессоре, его ответственности, плате за разрушения. В нем нет справедливости ни на йоту, просто фиксация права сильного забрать, сколько может, и остановиться там, где захочет. При этом в плане четко видны уши интересов Китая и стран Глобального Юга: зерно, нефть, газ… Китай хорошенько разбогател на войне, не осудил агрессора, не ввел санкций, не оказал нам никакой помощи. И когда Пекин постоянно кричит о недопустимости поставок нам западного оружия, он одновременно тихонько снабжает агрессора станками и комплектующими.

Наконец, инициатива Пекина и Бразилиа подрывает усилия Киева по продвижению украинского плана прекращения войны. Не удивительно, что в Украине его называют деструктивным и созданным в интересах Кремля. «Я считаю, что бразильско-китайская инициатива больше пророссийская», — сказал Зеленский в интервью бразильскому изданию Metrоpoles. А во время дебатов в Генассамблее ООН он заявил, что те, кто игнорирует украинскую формулу мира, сами хотят делать то, что делает Путин.

На Западе также с подозрением смотрят на предложение Пекина и Бразилиа.

По информации Le Temps, США и европейцы не поддерживают «мирный план» Китая и Бразилии, поскольку отсутствие упоминания Устава ООН рассматривается как одобрение стратегии Москвы. Западные страны также обвиняют Китай в том, что он фактически помогает России производить оружие, поставляя ей электронные компоненты: по данным госсекретаря США Энтони Блинкена, 70% импортируемых РФ станков и 90% микроэлектроники поставляются из Китая и Гонконга.

Но на Западе есть и те, кто поддерживает китайско-бразильский план и создание группы «Друзья мира», взывая к необходимости прекратить кровопролитие и начать переговоры. На сегодняшний день это Венгрия и Швейцария.

Если заявления Будапешта не вызывают удивления, то позиция Берна разочаровала Киев. «Мы не можем понять логики такого решения. Ведь совместно со Швейцарской Конфедерацией мы организовали первый Глобальный Саммит мира 15–16 июня в Бюргенштоке», — говорится в заявлении МИД Украины. Киев также призвал Швейцарию и другие страны избегать участия в подобных «мирных инициативах», которые создают иллюзию диалога и способны усложнить процесс достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины.

Несмотря на критику со стороны Киева и его ключевых западных партнеров, китайско-бразильские предложения могут, в случае катастрофического для Украины положения на фронте, стать основой мирного соглашения: в целом они устраивают Москву. Во-первых, потому что оставляют за ней оккупированные территории и дают России столь необходимую ей передышку. Во-вторых, данная инициатива размывает и без того слабую поддержку Украины со стороны стран Глобального Юга и Запада.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков уже заявил, что Москва приветствует «мирный план» Бразилии и Китая. Однако саму платформу «Друзья мира» Лавров нынче оценил сдержанно: «Этой группе еще работать и работать… Главное, чтобы свои предложения они основывали на реалиях, а не брали из абстрактных разговоров». При этом неудовольствие Москвы вызвало участие Франции и Швейцарии в пятничной встрече.

Вполне вероятно, что подобные заявления представителей Кремля, — лишь часть игры россиян по продвижению китайско-бразильского плана.

А вот Z-патриоты рассматривают инициативу как весьма вредную для России. Причина в том, что они считают китайско-бразильский план несоответствующим национальным интересам России, так как он коренным образом отличается от предложений Путина и предусматривает заморозку «конфликта». Многие из них, как и российский публицист Георгий Бовт, опасаются, что Китай будет «принуждать к миру» Россию.

Китай и Бразилия имеют шансы заручиться поддержкой стран Глобального Юга: одни из них заинтересованы в завершении российско-украинской войны на любых условиях, другие рассматривают войну на востоке Европы как противостояние России с американским империализмом. Если Пекину удастся вовлечь в группу «Друзей мира» десятки стран, то китайское руководство получит серьезный аргумент для продвижения своего и российского видения завершения войны, а Украина может забыть о продвижении собственного Плана победы и проведении второго Саммита мира.

Владимир Кравченко, «Зеркало недели»

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