«Купаловцы» готовят премьеру спектакля в Варшаве 2.10.2024, 14:01

В октябре будет три показа.

Свободные «Купаловцы» приглашают на премьеру спектакля «Экстремисты» в Варшаве. В польской столице пройдет три показа.

Спектакли состоятся 15, 16 и 17 октября.

В «Экстремистах» играют Зоя Белохвостик, Екатерина Яворская, Александр Зеленко и Сергей Чуб.

Автор постановки — Юлия Тимофеева, режиссер — Александр Гарцуев, композитор — Александр Зеленевский. В спектакле прозвучит музыка фолк-рок-группы «Irdorath».

Спектакль стал возможным благодаря финансовой поддержке Центре Мирошевского.

Спектакль пройдет 15, 16 и 17 октября. Адрес: Варшава, Scena Przodownik Teatru Dramatycznego, ul. Olesińska 21/lok.211. Начало — 19:00.

Билеты можно приобрести по ссылке.

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