закрыть
2 октября 2024, среда, 15:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Купаловцы» готовят премьеру спектакля в Варшаве

  • 2.10.2024, 14:01
«Купаловцы» готовят премьеру спектакля в Варшаве

В октябре будет три показа.

Свободные «Купаловцы» приглашают на премьеру спектакля «Экстремисты» в Варшаве. В польской столице пройдет три показа.

Спектакли состоятся 15, 16 и 17 октября.

В «Экстремистах» играют Зоя Белохвостик, Екатерина Яворская, Александр Зеленко и Сергей Чуб.

Автор постановки — Юлия Тимофеева, режиссер — Александр Гарцуев, композитор — Александр Зеленевский. В спектакле прозвучит музыка фолк-рок-группы «Irdorath».

Спектакль стал возможным благодаря финансовой поддержке Центре Мирошевского.

Спектакль пройдет 15, 16 и 17 октября. Адрес: Варшава, Scena Przodownik Teatru Dramatycznego, ul. Olesińska 21/lok.211. Начало — 19:00.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников