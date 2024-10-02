«Купаловцы» готовят премьеру спектакля в Варшаве
- 2.10.2024, 14:01
В октябре будет три показа.
Свободные «Купаловцы» приглашают на премьеру спектакля «Экстремисты» в Варшаве. В польской столице пройдет три показа.
Спектакли состоятся 15, 16 и 17 октября.
В «Экстремистах» играют Зоя Белохвостик, Екатерина Яворская, Александр Зеленко и Сергей Чуб.
Автор постановки — Юлия Тимофеева, режиссер — Александр Гарцуев, композитор — Александр Зеленевский. В спектакле прозвучит музыка фолк-рок-группы «Irdorath».
Спектакль стал возможным благодаря финансовой поддержке Центре Мирошевского.
Спектакль пройдет 15, 16 и 17 октября. Адрес: Варшава, Scena Przodownik Teatru Dramatycznego, ul. Olesińska 21/lok.211. Начало — 19:00.
Билеты можно приобрести по ссылке.