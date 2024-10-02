В Пинске выпустили колбасу, вкус которой «удивляет» 11 2.10.2024, 14:06

3,454

Новинка уже поступила в продажу.

Пинскй мясокомбинат выпустил колбасу с ламинарией. Новинка уже поступила в продажу, пишет BGmedia.

В Instagram предприятия отмечают, что ламинария придает продукту уникальный аромат и обогащает его полезными микроэлементами. Производитель утверждает, что эта колбаса хорошо подходит как для закусок, так и для салатов.

«Нежная колбаса с ламинарией — вкус, который удивляет», — обещают маркетологи Пинского мясокомбината.

С точки зрения вкуса, ламинария отлично сочетается с морепродуктами, свеклой, грибами и картофелем.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com