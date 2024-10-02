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В Пинске выпустили колбасу, вкус которой «удивляет»

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  • 2.10.2024, 14:06
  • 3,454
В Пинске выпустили колбасу, вкус которой «удивляет»

Новинка уже поступила в продажу.

Пинскй мясокомбинат выпустил колбасу с ламинарией. Новинка уже поступила в продажу, пишет BGmedia.

В Instagram предприятия отмечают, что ламинария придает продукту уникальный аромат и обогащает его полезными микроэлементами. Производитель утверждает, что эта колбаса хорошо подходит как для закусок, так и для салатов.

«Нежная колбаса с ламинарией — вкус, который удивляет», — обещают маркетологи Пинского мясокомбината.

С точки зрения вкуса, ламинария отлично сочетается с морепродуктами, свеклой, грибами и картофелем.

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