В Пинске выпустили колбасу, вкус которой «удивляет»11
- 2.10.2024, 14:06
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Новинка уже поступила в продажу.
Пинскй мясокомбинат выпустил колбасу с ламинарией. Новинка уже поступила в продажу, пишет BGmedia.
В Instagram предприятия отмечают, что ламинария придает продукту уникальный аромат и обогащает его полезными микроэлементами. Производитель утверждает, что эта колбаса хорошо подходит как для закусок, так и для салатов.
«Нежная колбаса с ламинарией — вкус, который удивляет», — обещают маркетологи Пинского мясокомбината.
С точки зрения вкуса, ламинария отлично сочетается с морепродуктами, свеклой, грибами и картофелем.