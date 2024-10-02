Умер звезда «Крепкого орешка» 2 2.10.2024, 14:12

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Больше месяца его семья скрывала это от общественности.

Американский актер, телесценарист и номинант на премию «Эмми» Джон Эймос скончался в возрасте 84 лет. Об этом изданию Hollywood Reporter сообщил сын артиста К.С. Эймос.

«С глубочайшей печалью я сообщаю вам, что мой отец перешел в мир иной. Он был человеком с добрейшим, золотым сердцем... и его любили во всем мире. Многие фанаты считают его своим телевизионным отцом. Он прожил хорошую жизнь. Его наследие будет жить в его выдающихся работах на телевидении и в кино как актера», - гласит официальное заявление сына актера.

По предварительным данным Джон Эймос скончался от «естественных причин». Смерть наступила в Лос-Анджелесе 21 августа 2024 года. Однако семья Эймоса решила не предавать свою трагедию огласке сразу, чтобы пережить смерть актера без посторонних глаз.

Ниболее известными киноработами Джона Эймоса считаются фильмы «Крепкий орешек 2», «Принц из Беверли-Хиллз», «Поездка в Америку», сериалы «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски» и «Добрые времена».

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