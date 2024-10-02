В белорусских магазинах пропало популярное детское молоко 1 2.10.2024, 14:35

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Появится ли оно снова?

В редакцию Onlíner написали сразу несколько читательниц и сообщили: с полок столичных магазинов пропало любимое детское молоко. «Ребенок обожает «Депи», в такой синей упаковке с кроликом, но его почти нигде нет. Пару раз вынуждены были покупать безлактозное этого же производителя или обычное, но других заводов. В целом же ситуация такая, что иногда нужно объехать несколько магазинов, чтобы вообще найти хоть какое-то детское молоко», — уверяет Наталья. Onlíner позвонил производителю и узнал, куда подевалось молоко и появится ли оно снова.

Проблемы с наличием детского молока «Депи» Наталья почувствовала пару недель назад. До этого, уверяет собеседница, тоже были перебои, но если проехаться по нескольким торговым сетям, то можно было еще что-то найти.

— У меня двое мальчишек, и оба с того момента, как перешли со смеси на молоко «Депи», пьют только его. Сейчас близнецам по четыре года и расход молока по-прежнему еще очень большой: каши, какао, молочные супы — все готовлю на нем. И просто так дети его тоже любят. Поэтому всегда берем много молока и забиваем им верхнюю полку холодильника. А тут раз — пропало! Причем неважно, в какой торговой сети искать: «Гиппо», «Короне», «Соседях», — бывают дни, когда нет нигде.

Собеседница отмечает, что спрашивала о причинах у продавцов, но толком ничего не узнала:

— То отвечали, что нет упаковки, то якобы что все увезли на экспорт. И когда будет, и будет ли вообще, никто не знает.

Производитель: «Молоко появится на следующей неделе»

Вот что рассказали Onlíner в управлении продаж Минского молочного завода №1, где производится то самое молоко «Депи»:

— Действительно, в сентябре были перебои в поставках детского молока. Мы обеспечивали торговлю молоком, но не закрывали на 100% потребность в нем. Основная проблема — отсутствие упаковочного материала, так как упаковка вся импортная. В свою очередь, все торговые объекты были уведомлены о том, что, к сожалению, у нас существуют такие сложности. В качестве альтернативы всем [торговым сетям] было предложено безлактозное молоко. Понимаем, что это немного не тот продукт, который интересует торгового потребителя, тем не менее заместить его было чем. В то же время отметим, что поставки полностью не останавливались: обычное детское молоко точечно поступало в торговлю.

На сегодняшний день, отмечает собеседник, упаковочный материал поступил на завод и розлив молока уже начался.

— Но поскольку это детское молочко, оно должно пройти промстерильность (процесс занимает неделю. — Прим. Onlíner), поэтому в торговле на следующей неделе оно обязательно будет, — заверили в управлении продаж завода.

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