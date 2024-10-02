В Мариуполе местный житель убил самовольно заселившегося в дом россиянина 2.10.2024, 14:50

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Всплыли подробности.

Во временно оккупированном Мариуполе произошел роковой инцидент: местный житель убил российского гражданина, без разрешения занявшего квартиру в их доме. Однако соседи мужчины встали в его защиту, выражая возмущение по поводу ситуации.

Инцидент произошел на проспекте Металлургов, 43. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Согласно свидетельствам соседей, осенью 2023 года в одну из пустующих квартир без разрешения заселился гражданин РФ из Владикавказа. Новосел начал провоцировать конфликты, бросая кирпич в окна соседей и пытаясь сломать замки.

Один из жителей сделал замечание агрессивному россиянину, однако в ответ тот ударил мужчину кирпичом по голове и напал на его жену, работающую врачом. По словам потерпевшей, после этого россиянин натравил на них свою собаку, что заставило мужчину начать носить нож для самообороны.

Во время очередной стычки россиянин, по словам соседей, попытался ударить мариупольца ножом. Однако тот успел вырвать нож и, защищая свою жизнь, нанес удар. После этого мариупольца задержали и обвинили в убийстве.

Жители дома активно выступают в защиту своего соседа, считая, что он действовал в рамках самообороны. Они отмечают, что до этого правоохранительные органы не реагировали на их жалобы по поводу агрессивного поведения приезжего. Теперь, по их мнению, мариуполец стал жертвой несправедливости, а не преступником.

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