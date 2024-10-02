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Эстония обсуждает введение своих войск в Украину

  • 2.10.2024, 15:21
Эстония обсуждает введение своих войск в Украину
Фото: Reuters

Они могут появится на западе страны.

Правительство Эстонии обсуждало возможность отправки своих военных на запад Украины для выполнения небоевых задач, сообщил «Польскому радио» министр обороны Эстонии Ханно Певкур в среду, 2 октября.

Он подчеркнул, что пока страна не принимала конкретного решения.

«Если бы у нас был большой контингент, скажем, подразделение размером в бригаду с техникой, это было бы очень большой целью для россиян», — сказал министр.

Решение о введении военных на территорию Украины должно приниматься консенсусом стран-членов НАТО, добавил он.

«Надо учитывать все детали: меры защиты сил, а также логистику. Поэтому сейчас мы продолжаем обучение в Польше и Великобритании. Посмотрим, как будет развиваться эта тема», — сказал Певкур.

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