Эстония обсуждает введение своих войск в Украину
- 2.10.2024, 15:21
Они могут появится на западе страны.
Правительство Эстонии обсуждало возможность отправки своих военных на запад Украины для выполнения небоевых задач, сообщил «Польскому радио» министр обороны Эстонии Ханно Певкур в среду, 2 октября.
Он подчеркнул, что пока страна не принимала конкретного решения.
«Если бы у нас был большой контингент, скажем, подразделение размером в бригаду с техникой, это было бы очень большой целью для россиян», — сказал министр.
Решение о введении военных на территорию Украины должно приниматься консенсусом стран-членов НАТО, добавил он.
«Надо учитывать все детали: меры защиты сил, а также логистику. Поэтому сейчас мы продолжаем обучение в Польше и Великобритании. Посмотрим, как будет развиваться эта тема», — сказал Певкур.