Сотрудника минской почты задержали за татуировку 3 2.10.2024, 16:41

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У него на руке было оскорбительное для полицейских сокращение.

Сотрудники ГУБОПиК задержали сотрудника минской почты. Видео с ним появилось в тг-канале силовиков.

Милиционерам не понравилось, что на руке у парня выбита татуировка АСАВ — это оскорбительное для полицейских сокращение. Они обещают, что задержанному назначат 15 суток ареста.

Парень говорит, что «набивал татуировку по глупости». Он обещает перебить ее после отбытия наказания.

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