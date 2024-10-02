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Сотрудника минской почты задержали за татуировку

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  • 2.10.2024, 16:41
  • 2,608
Сотрудника минской почты задержали за татуировку

У него на руке было оскорбительное для полицейских сокращение.

Сотрудники ГУБОПиК задержали сотрудника минской почты. Видео с ним появилось в тг-канале силовиков.

Милиционерам не понравилось, что на руке у парня выбита татуировка АСАВ — это оскорбительное для полицейских сокращение. Они обещают, что задержанному назначат 15 суток ареста.

Парень говорит, что «набивал татуировку по глупости». Он обещает перебить ее после отбытия наказания.

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