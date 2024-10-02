Сотрудника минской почты задержали за татуировку

Сотрудника минской почты задержали за татуировку3
- 2.10.2024, 16:41
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У него на руке было оскорбительное для полицейских сокращение.
Сотрудники ГУБОПиК задержали сотрудника минской почты. Видео с ним появилось в тг-канале силовиков.
Милиционерам не понравилось, что на руке у парня выбита татуировка АСАВ — это оскорбительное для полицейских сокращение. Они обещают, что задержанному назначат 15 суток ареста.
Парень говорит, что «набивал татуировку по глупости». Он обещает перебить ее после отбытия наказания.