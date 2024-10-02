Названы десять самых мощных смартфонов 2024-го года 2.10.2024, 17:01

Запаса производительности у каждого из них хватит на много лет.

Авторы популярного мобильного бенчмарка AnTuTu обновили рейтинги самых мощных и быстрых Android-телефонов, которые можно купить осенью 2024. Из них целых 5 строчек топа заняли устройства Vivo, впрочем, первое место по-прежнему удерживает Red Magic.

Сегодня самое мощное «железо» предлагает ZTE Nubia Red Magic 9S Pro+, который работает на разогнанном до 3,4 ГГц процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Средний показатель телефона по итогам тестов составил 2,14 млн. баллов. Для сравнения, iPhone 16 Pro Max в аналогичных тестах набирает 1,95 млн.

Серебро досталось еще одному игровому смартфону − Asus ROG Phone 8 Pro (2,08 миллиона). Он тоже работает под управлением Snapdragon 8 Gen 3. Тройку замыкает Redmi K70 Ultra – в плане производительности это самая мощная модель на MediaTek Dimensity 9300+.

Интересно отметить, что пять мест в топ-10 принадлежат Vivo и ее суббренду iQOO, причем все эти модели расположились в середине рейтинга. Инженеры Vivo очевидно в курсе, как делать мощные флагманы.

Также AnTuTu назвал лидеров производительности среди Android-гаджетов среднего уровня. И OnePlus Ace 3V с Snapdragon 7+ Gen 3 в этом сегменте по-прежнему равных нет. За ним идут Realme GT Neo6 SE и Redmi K70E.

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