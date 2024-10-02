Во время вчерашнего теракта в Израиле тяжело ранен гражданин Беларуси 2.10.2024, 18:57

1,120

Об этом сообщил МИД Беларуси.

О том, что в результате теракта 1 октября 2024 года в городе Яффо в Израиле серьезно пострадал гражданин Беларуси, сообщил белорусский МИД.

Фамилия пострадавшего не называется, известно лишь, что он родился в 1997 году.

Согласно сообщению МИД, белорусское посольство находится в контакте с местными компетентными властями и медицинским учреждением, куда был госпитализирован пострадавший. Прогнозы врачей на данный момент положительные.

МИД обратил внимание, что «в связи с продолжающимся обострением ситуации остается актуальной рекомендация МИД Беларуси по возможности воздержаться от поездок в ряд стран Ближнего Востока, в первую очередь в Израиль и Ливан». В случае необходимости поездки, «гражданам Беларуси следует внимательно следить за развитием ситуации, позаботиться о своей безопасности и отслеживать официальные сообщения авиационных властей относительно введения ограничений на использование воздушного пространства или приостановки работы аэропортов».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com