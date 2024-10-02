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Во время вчерашнего теракта в Израиле тяжело ранен гражданин Беларуси

  • 2.10.2024, 18:57
  • 1,120
Во время вчерашнего теракта в Израиле тяжело ранен гражданин Беларуси

Об этом сообщил МИД Беларуси.

О том, что в результате теракта 1 октября 2024 года в городе Яффо в Израиле серьезно пострадал гражданин Беларуси, сообщил белорусский МИД.

Фамилия пострадавшего не называется, известно лишь, что он родился в 1997 году.

Согласно сообщению МИД, белорусское посольство находится в контакте с местными компетентными властями и медицинским учреждением, куда был госпитализирован пострадавший. Прогнозы врачей на данный момент положительные.

МИД обратил внимание, что «в связи с продолжающимся обострением ситуации остается актуальной рекомендация МИД Беларуси по возможности воздержаться от поездок в ряд стран Ближнего Востока, в первую очередь в Израиль и Ливан». В случае необходимости поездки, «гражданам Беларуси следует внимательно следить за развитием ситуации, позаботиться о своей безопасности и отслеживать официальные сообщения авиационных властей относительно введения ограничений на использование воздушного пространства или приостановки работы аэропортов».

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