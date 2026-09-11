закрыть
11 сентября 2026, пятница, 19:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Смолевичах затопило центр города

17
  • 11.09.2026, 4:46
  • 4,340
В Смолевичах затопило центр города
Фото: Belarusplanet

Канализацию забило влажными салфетками и прочим мусором.

В центре Смолевичей с 9 сентября пробивают засоры в канализации. Из-за пробок из влажных салфеток и прочего мусора стоки хлынули в подвалы детсада и Дома культуры, пишет районное госиздание «Край Смалявіцкі». Если не удастся пробить засоры — придется разрыть центр города.

Водоканал работает в авральном режиме второй день подряд — до позднего вечера. Причина — гигантские пробки из влажных салфеток и тряпок, отмечает директор Смолевичского водоканала Евгений Николаев.

Из-за засора нечистоты уже затопили подвалы детсада и Дома культуры в центре города. Вечером 9 сентября удалось пробить часть пробок, но работа не прекращается — засорено около полукилометра канализационной сети.

«Только за вчерашний вечер наши рабочие вручную вытащили из колодца около 10 ведер этого мусора! В общей сложности извлекли более 200 килограммов слежавшихся салфеток и ветоши. И это далеко не все — колодец до сих пор полон, мы раскачиваем его машинами, пробиваемся дальше», — рассказал Николаев.

В случае, если засоры пробить не удастся, придется перекапывать площадь в центре города. Коллекторы там пять метров глубиной, еще и песок-плывун, поэтому котлован получится как минимум шесть метров шириной.

Глава водоканала обратился к местным жителям:

«Мы неоднократно просили и предупреждали: будьте добры, уважайте труд других людей и цените собственный комфорт! Мы работаем для вас. Но ваши влажные салфетки, брошенные в унитаз, полностью останавливают городскую систему водоотведения. А потом в водоканал поступают десятки жалоб на то, что нечистоты стоят в подвалах. Но ведь люди сами создают эти аварии! Чистота и порядок зависят только от нашего общего взаимодействия: вы не мусорите в канализацию — мы качественно делаем свою работу».

В районке напомнили, что унитаз предназначен только для жидких бытовых отходов и вывели простую истину:

«Поставьте в туалете обычное мусорное ведро — спасите город от проблем».

Написать комментарий 17

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар