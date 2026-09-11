В Смолевичах затопило центр города 17 11.09.2026, 4:46

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Фото: Belarusplanet

Канализацию забило влажными салфетками и прочим мусором.

В центре Смолевичей с 9 сентября пробивают засоры в канализации. Из-за пробок из влажных салфеток и прочего мусора стоки хлынули в подвалы детсада и Дома культуры, пишет районное госиздание «Край Смалявіцкі». Если не удастся пробить засоры — придется разрыть центр города.

Водоканал работает в авральном режиме второй день подряд — до позднего вечера. Причина — гигантские пробки из влажных салфеток и тряпок, отмечает директор Смолевичского водоканала Евгений Николаев.

Из-за засора нечистоты уже затопили подвалы детсада и Дома культуры в центре города. Вечером 9 сентября удалось пробить часть пробок, но работа не прекращается — засорено около полукилометра канализационной сети.

«Только за вчерашний вечер наши рабочие вручную вытащили из колодца около 10 ведер этого мусора! В общей сложности извлекли более 200 килограммов слежавшихся салфеток и ветоши. И это далеко не все — колодец до сих пор полон, мы раскачиваем его машинами, пробиваемся дальше», — рассказал Николаев.

В случае, если засоры пробить не удастся, придется перекапывать площадь в центре города. Коллекторы там пять метров глубиной, еще и песок-плывун, поэтому котлован получится как минимум шесть метров шириной.

Глава водоканала обратился к местным жителям:

«Мы неоднократно просили и предупреждали: будьте добры, уважайте труд других людей и цените собственный комфорт! Мы работаем для вас. Но ваши влажные салфетки, брошенные в унитаз, полностью останавливают городскую систему водоотведения. А потом в водоканал поступают десятки жалоб на то, что нечистоты стоят в подвалах. Но ведь люди сами создают эти аварии! Чистота и порядок зависят только от нашего общего взаимодействия: вы не мусорите в канализацию — мы качественно делаем свою работу».

В районке напомнили, что унитаз предназначен только для жидких бытовых отходов и вывели простую истину:

«Поставьте в туалете обычное мусорное ведро — спасите город от проблем».

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