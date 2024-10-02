Украинские бойцы отразили массированный штурм россиян на Харьковском направлении
- 2.10.2024, 19:15
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Бригада «Буревой» Гвардии наступления совместно с другими подразделениями Сил обороны отразили на Харьковском направлении массированный вражеский штурм. В нем россияне задействовали десятки единиц тяжелой техники.
Об этом сообщает Р Facebook Министерства внутренних дел Украины.
Как рассказали в МВД, россияне задействовали более 50 единиц тяжелой техники. Однако украинские защитники почти всю ее превратили в металлолом.
«Наши воины ежедневно прилагают титанические усилия для уничтожения российских оккупационных войск на всех рубежах и направлениях ведения боевых действий», - отметили в ведомстве.