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Украинские бойцы отразили массированный штурм россиян на Харьковском направлении

  • 2.10.2024, 19:15
  • 1,138
Украинские бойцы отразили массированный штурм россиян на Харьковском направлении

Видео.

Бригада «Буревой» Гвардии наступления совместно с другими подразделениями Сил обороны отразили на Харьковском направлении массированный вражеский штурм. В нем россияне задействовали десятки единиц тяжелой техники.

Об этом сообщает Р Facebook Министерства внутренних дел Украины.

Как рассказали в МВД, россияне задействовали более 50 единиц тяжелой техники. Однако украинские защитники почти всю ее превратили в металлолом.

«Наши воины ежедневно прилагают титанические усилия для уничтожения российских оккупационных войск на всех рубежах и направлениях ведения боевых действий», - отметили в ведомстве.

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