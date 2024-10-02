Житель Китая нашел способ выиграть в лотерее 2.10.2024, 20:20

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Но понадобилось семь лет.

Кажется, мужчина из Китая нашел способ, как управлять своей удачей в лотерее: каждый раз он использовал даты дней рождений семьи. Правда, чтобы проверить теорию, понадобилось семь лет (а возможно, и крупная сумма денег на билеты). Но в конце игрок получил 3,4 миллиона долларов.

Когда мужчина пришел за выигрышем, он рассказал, что покупал лотерейные билеты 10 лет, но никогда не позволял себе тратить больше 20 юаней (2,8 доллара) за тираж. Его историю рассказывает South China Morning Post.

Когда он только начинал играть, ему нравилось использовать случайно сгенерированные числа. Но однажды он прочитал историю о победителе лотереи, который использовал комбинацию дней рождения членов своей семьи.

Хотя мужчина выбрал определенную тактику и упорно ей следовал, на выигрыш он все-таки особо не рассчитывал. «Вдохновившись этим, я решил в 2017 году сделать то же самое с днями рождения членов своей семьи, придерживаясь этих чисел. Я никогда не думал, что смогу выиграть большой куш», — рассказал мужчина.

Сорвать джекпот помог билет за 1,4 доллара, где надо было самостоятельно подобрать цифры.

Известно, что 14 000 долларов мужчина отдал на благотворительность и пообещал купить семье новый дом.

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