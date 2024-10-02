В Польше заработал рекрутинговый центр Украинского легиона 2 2.10.2024, 20:32

Вступление в легион осуществляется на добровольных началах с подписанием контракта.

В польском городе Люблин в День защитников и защитниц заработал рекрутинговый центр Украинского легиона в Польше.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на информированных собеседников в Министерстве обороны Украины.

В то же время официально оборонное ведомство эту информацию еще не комментирует.

Также факт открытия рекрутингового центра подтверждает и официальная страница Украинского легиона.

Там можно найти информацию о том, что желающие записаться могут это сделать, подав заявку прямо на сайте или обратиться по адресу центра.

На сайте Украинского легиона говорится, что это первое добровольческое подразделение Вооруженных сил Украины, сформированное из украинцев, проживающих за рубежом.

Также акцентируется, что вступление в Украинский легион осуществляется исключительно на добровольных началах с подписанием контракта.

Само подразделение формируется на территории Польши, обучение проводят инструкторы НАТО на полигонах стран-партнеров.

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