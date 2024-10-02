Байден: США и Израиль обсуждают возможный ответ на атаку Ирана
- 2.10.2024, 21:39
Тегерану пригрозили серьезными последствиями.
Президент США Джо Байден рассказал, что американская сторона обсуждает со своими израильскими коллегами возможный ответ на массированную атаку Ирана.
Заявление Байдена приводит телеканал CNN.
По словам американского президента, США давали советы напрямую израильским чиновникам относительно того, каким может быть ответ Израиля на иранскую атаку.
«Мы будем обсуждать с израильтянами, что они собираются делать. Мы все это время разговаривали с людьми Биби (прозвище премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху – Ред.)», – добавил он.
Байден также отметил, что «относительно скоро» может провести телефонный разговор с Нетаньяху.
Белый дом заявил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями за масштабную ракетную атаку на Израиль во вторник.