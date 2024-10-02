Сколько денег уходит на зарплаты хоккеистам минского «Динамо»
- 2.10.2024, 21:51
Годовая зарплатная ведомость выросла.
Хоккейный клуб «Динамо-Минск» потратит как минимум $6,8 млн на зарплаты игрокам. Такие цифры приводит «Спорт-Экспресс» в специальном финансовом разделе.
Для сравнения, в прошлом сезоне «зубры» выплатили хоккеистам примерно $4,9 млн.
При этом в базе данных нет информации о бонусах и премиях, а также о тех игроках, кто не вписывается в «минималку» (менее $10 тыс. за сезон).
Такую информацию источник получает из Центрального информационного бюро КХЛ (ЦИБ), в котором публикуются контрактные статусы хоккеистов, их зарплаты, а также другая полезная информация.
Как правило, она носит закрытый характер, однако «СЭ» на протяжении трех сезонов составляет базу данных из тех хоккеистов, которые им известны.
Самый высокооплачиваемый хоккеист минского «Динамо» – Диллон Дюбе. У него прописана минимальная зарплата около $600 тыс. за сезон без учета бонусов.
По $540 тыс. получают трое: Александр Волков, Джордан Гросс и Сэм Энас. Зарплата Ксавье Уэлле и Вадима Шипачева – $487 тыс. Новичок «зубров» Крис Тирни получит более $432 тыс.
Самый высокооплачиваемый белорус – Кристиан Хенкель, у него почти $380 тыс. По зарплатной ведомости «Динамо» находится в середине таблицы клубов КХЛ.