Сколько денег уходит на зарплаты хоккеистам минского «Динамо» 2.10.2024, 21:51

Годовая зарплатная ведомость выросла.

Хоккейный клуб «Динамо-Минск» потратит как минимум $6,8 млн на зарплаты игрокам. Такие цифры приводит «Спорт-Экспресс» в специальном финансовом разделе.

Для сравнения, в прошлом сезоне «зубры» выплатили хоккеистам примерно $4,9 млн.

При этом в базе данных нет информации о бонусах и премиях, а также о тех игроках, кто не вписывается в «минималку» (менее $10 тыс. за сезон).

Такую информацию источник получает из Центрального информационного бюро КХЛ (ЦИБ), в котором публикуются контрактные статусы хоккеистов, их зарплаты, а также другая полезная информация.

Как правило, она носит закрытый характер, однако «СЭ» на протяжении трех сезонов составляет базу данных из тех хоккеистов, которые им известны.

Самый высокооплачиваемый хоккеист минского «Динамо» – Диллон Дюбе. У него прописана минимальная зарплата около $600 тыс. за сезон без учета бонусов.

По $540 тыс. получают трое: Александр Волков, Джордан Гросс и Сэм Энас. Зарплата Ксавье Уэлле и Вадима Шипачева – $487 тыс. Новичок «зубров» Крис Тирни получит более $432 тыс.

Самый высокооплачиваемый белорус – Кристиан Хенкель, у него почти $380 тыс. По зарплатной ведомости «Динамо» находится в середине таблицы клубов КХЛ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com