В Бресте впервые провели уникальную операцию на сердце 2.10.2024, 22:12

В очереди еще 200 пациентов.

Российские медики провели в Бресте уникальную операцию на сердце в рамках обмена опыта с белорусскими хирургами.

Об этом сообщил телеканал «Первый информационный».

«Медики из Пензы в Бресте впервые. На протяжении двух дней по обмену опытом запланированы 6 операций по имплантации российского аортального клапана двумя способами. Причем в Беларуси через бедренную артерию, то есть трансфеморально, его установили впервые», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «среди пациентов, как правило, люди от 65 лет и старше, которым противопоказаны открытые вмешательства. Материал, используемый врачами, — синтетический клапан — не подвергается биологической деградации и покрывается эндотелием».

«Это достаточно большой шаг вперед для нашей области. Альтернатива, которая была до изобретения транскатеторных клапанов, это открытые операции в условиях искусственного кровообращения. Они достаточно сложные и длительные», - прокомментировал в эфире телеканала заведующий кардиохирургическим отделением Брестской областной клинической больницы Андрей Рыжко.

В свою очередь главврач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии (Пенза, РФ) Владлен Базылев, рассказал: «Мы коллегам показываем разные всевозможные варианты, как использовать новороссийский клапан. Первая имплантация была в Могилеве, потом в Минске. Но трансфеморальную систему доставки мы сделали впервые в Бресте. В основном 90% в мире сейчас выполняются операции через бедренный доступ. И 10% - через верхушечную систему доставки. Но там свои показания».

Как сообщает телеканал, в ближайшее время брестские медики сами установят 8 транскатетерных клапанов. В листе ожидания на такую операцию находится около 200 пациентов.

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