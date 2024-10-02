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По Израилю выпустили более 100 ракет с территории Ливана

  • 2.10.2024, 22:27
По Израилю выпустили более 100 ракет с территории Ливана

Ракетная атака длилась несколько часов.

Израиль сегодня, 2 октября, атаковали с территории Ливана. Всего за несколько часов было выпущено более 100 ракет.

Об этом заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает The Times of Israel.

По информации военных, в промежутке с 17:45 до 17:47 по Западной Галилее было выпущено около 70 ракет, они ударили по открытой местности.

Уже в 19:25 по тому же району было выпущено около 30 ракет, и все они снова упали на открытой местности.

При этом в 18:41 с территории Ливана две ракеты было выпущено по поселку Авивим.

По данным медиков, один человек получил незначительные осколочные ранения во время обстрела Западной Галилеи. Других сообщений о пострадавших нет.

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