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Дроны массированно атаковали Москву и восемь регионов РФ

  • 20.10.2024, 8:16
  • 1,202
Дроны массированно атаковали Москву и восемь регионов РФ

Были взрывы и пожары.

Сразу в нескольких областях России в ночь на 20 октября велась работа сил и средств противовоздушной обороны из-за фиксации беспилотников, раздались взрывы и возникли пожары. Заявляется об «отражении» воздушной атаки по меньшей мере в 8 регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские медиа, заявления местных губернаторов и мэра Москвы.

Отмечается, что из-за «массированной» атаки дронов ПВО работала в Липецкой, Тульской, Рязанской, Орловской, Ивановской, Курской, Калужской и Московской областях.

Московская область

Около 02:46 по местному времени мэр столицы страны агрессора РФ Сергей Собянин в своем Telegram заявил, что в результате работы ПВО в Раменском городском округе якобы была «отражена атака беспилотника, летевшего на Москву».

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», - говорится в его заявлении.

Липецкая область

Губернатор этой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале рассказал о якобы «подавление» БПЛА в небе над Липецким и Липецким муниципальным округом.

«На месте падения обломков работают спецслужбы», - информировал российский чиновник и просил также не публиковали в интернете «фото и видео о последствиях атак беспилотников или их пролетов».

В 02.22 он рассказал, что «обломки БПЛА упали на проезжую часть в районе Сырского Рудника».

А уже почти в три ночи губернатор уточнил, что «жертв и пострадавших нет».

"Возгорания, возникшие на земле после падения БПЛА, были оперативно потушены. На местах обнаружения фрагментов продолжают работать спецслужбы, их задача - обезвреживание всех обломков», - говорится в сообщении российского чиновника в сети.

Вместе с тем, в интернете были показаны кадры со взрывами и пожаром в Липецкой области, как утверждается, в результате атаки беспилотников.

Орловская область

В этом регионе жаловались на дроновую атаку вечером в субботу, и заявляли о якобы сбитии средствами ПВО 7 беспилотников.

Как рассказал губернатор Орловской области Андрей Кличков, это произошло «на территории региона».

По его словам, пострадавших и повреждений якобы не было, и «работают оперативные службы».

Однако позже, уже ночью, российский чиновник заявил об уничтожении ПВО еще четырех беспилотников в области.

Курская область

О дроновой атаке в Курской области также сообщалось в сети еще с вечера субботы, 19 октября. Местный губернатор Алексей Смирнов писал в своем Telegram о работе ПВО в регионе, и о сбитии 8 дронов самолетного типа еще около половины десятого вечера.

Однако в сети появились кадры, на которых можно услышать взрывы этой ночью, в результате работы ПВО из-за атаки беспилотников в Курской области, в частности в Курске, и сообщалось о громких взрывах в районе города Железногорск.

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