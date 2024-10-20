Китай готовится к войне: Си Цзиньпин сделал важное заявление 8 20.10.2024, 8:46

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Через несколько дней после завершения крупномасштабных учений возле Тайваня.

Китайские государственные СМИ в субботу, 19 октября, сообщили, что лидер КНР Си Цзиньпин призвал войска усилить боеспособность. Публикации появились всего через несколько дней после завершения крупномасштабных учений китайской армии возле Тайваня.

По данным государственной телекомпании CCTV, Си Цзиньпин отдал распоряжение военным во время посещения бригады ракетных войск Народно-освободительной армии Китая в четверг, 17 октября. Он заявил, что армейское командование должно «всесторонне усилить подготовку к войне и обеспечить войскам надежную боевую готовность», а солдатам необходимо «усилить свои стратегические сдерживающие и боевые возможности», пишет издание Agence France-Presse.

Китай, который считает Тайвань частью своей территории, в последние годы активизировал демонстрацию силы вокруг самоуправляемого острова, отмечает издание. Коммунистические лидеры Китая неоднократно заявляли, что не исключают применения силы, чтобы вернуть контроль над Тайванем. Во время обращения к военным, Си Цзиньпин подчеркнул, что армия КНР должна «решительно защищать стратегическую безопасность и основные интересы страны».

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