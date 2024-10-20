Сырский принял решение по операции в Курской области
- 20.10.2024, 9:48
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Россияне пытаются перехватить инициативу, но у Украины есть план.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский работал в воинских частях и подразделениях, выполняющих боевые задачи в Сумской и Курской областях. Об этом он сообщил в Facebook.
Во время визита генерал провел работу непосредственно на командных пунктах бригад, после чего рассказал о текущем результате Курской операции. По его словам, ситуация остается под контролем ВСУ, несмотря на попытки армии страны-агрессора России перехватить инициативу.
«Заслушал командиров бригад и их предложения относительно дальнейших действий, оказал помощь в решении проблемных вопросов. Учитывая оценку обстановки, принял ряд решений, направленных на предупреждение действий врага и нанесение ему максимальных потерь», - отметил Сырский.
Главком отметил, что мастерство и профессионализм украинских военных не дают оккупантам достичь желаемой цели, даже с преимуществом в живой силе и технике.
«Большая благодарность нашим солдатам, сержантам и офицерам за мужество, стойкость и неустанный ратный труд. Борьба за Украину продолжается», - добавил он.