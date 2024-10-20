Шайба Владислава Колячонка помогла «Юте» добиться победы в матче НХЛ 1 20.10.2024, 11:29

Белорус признан второй звездой.

В ночь на 20 октября в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Юта» встречалась с «Бостоном».

Юта — Бостон — 2:1 ОТ (Колячонок, 54:51, Кесселринг, 62:46; Кепке, 32:49), пишет betnews.by.

Белорусский игрок «Юты» Владислав Колячонок провел на льду 15 минут 54 секунды, совершил 3 броска (1 неточный), допустил 3 потери, заблокировал 1 выстрел соперника, заработал 2 минуты штрафа и завершил встречу с показателем полезности «+1».

На 55-й минуте хоккеист сравнял счет в матче. Его шайба позволила перевести игру в овертайм. По итогам встречи Колячонок признан второй звездой.

Всего в нынешнем сезоне хоккеист провел 6 матчей, в которых набрал 1+1 по системе «гол+пас».

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