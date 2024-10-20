Как эстонцы готовятся защищаться от России 20.10.2024, 11:52

Фото: Kaitseliit

Организации резервистов и добровольцев на пике популярности.

Многие жители Эстонии боятся своего восточного соседа - России. Недавний соцопрос, проведенный по заказу эстонского Минобороны, показал, что почти 40% жителей страны считают вероятным крупномасштабное военное вторжение России в Эстонию - это на 10 процентных пунктов больше, чем в прошлом году, пишет «Немецкая волна».

Однако, согласно тому же опросу, 60% респондентов готовы встать на защиту родины. У Эстонии, население которой составляет 1,3 млн человек, всего 6500 профессиональных военных, поэтому она в значительной степени полагается на резервистов и добровольцев, таких как члены Союза обороны Эстонии (Кайтселийт).

Как вести себя, если объявят эвакуацию

Абья-Палуоя - тихий эстонский городок на юге страны с 1000 жителей. Но недавно его спокойствие было нарушено учениями по гражданской обороне, во время которых отрабатывался механизм эвакуации мирных жителей в случае войны. Это часть вымышленного сценария, согласно которому гражданское население должно быть эвакуировано из южных регионов из-за сообщений разведки о возможном нападении иностранного государства, а у местных властей всего 10 дней на подготовку. В учениях были задействованы более 200 женщин, детей и пожилых людей.

Эстонский спасательный департамент - госагентство, ответственное за гражданскую оборону, и Союз обороны Эстонии - добровольческое военизированное формирование, готовились к крупнейшим на сегодняшний день учениям такого рода.

Нетрудно догадаться, почему Таллин увеличил количество подобных мероприятий. «Ни для кого не секрет, где мы живем. Мы не одиноки в Балтийском регионе, - говорит подполковник Рауль Кютт, командир южного подразделения Кайтселийта. - То же самое относится к Латвии и Литве. И мы не знаем, чем закончится украинский конфликт. Может ли он распространиться далее? Чтобы быть готовыми к худшему сценарию, у нас еще есть время для проведения подобных учений».

Надежда Эстонии на добровольцев

43-летняя воспитательница детского сада Лийс Парийс - член женской организации Кайтселийта, куда она вступила два года назад. Женщина следит за приемом и размещением эвакуированных гражданских лиц в спортивно-оздоровительном центре в Абья-Палуоя.

По словам Парийс, увиденные фотографии из Украины заставили ее задуматься о том, что она будет делать для своей безопасности, для своей семьи и для своей страны, если случится худшее. «У меня дома трехлетняя дочь, а дети заставляют думать о таких вещах. Как мне поступать, находясь рядом с ними, в такой ситуации?», - делится Парийс.

Несколько мужчин в ее семье уже были членами Кайтселийт, и женщина решила последовать их примеру. Пройдя базовую военную и медицинскую подготовку, она присоединилась к команде, ответственной за эвакуацию.

Всплеск интереса к вступлению в Кайтселийт после вторжения РФ в Украину

В настоящее время Кайтселийт насчитывает в своих рядах более 30 000 членов. Его командир, генерал-майор Илмар Тамм, сообщил, что около 5000 добровольцев присоединились к организации после начала вторжения России в Украину в феврале 2022 года. «Мне не нужно было их убеждать, достаточно было найти подходящую роль и предоставить достаточно возможностей для обучения», - добавляет Тамм.

И поясняет, что добровольцы Кайтселийт - рабочие, учителя, врачи - жертвуют своими выходными ради тренировок, потому что подготовка требует времени. «Россия оккупирует Украину, но у нас еще есть время подготовиться. Эстония всегда будет готова защитить себя, но всегда есть возможность улучшить подготовку, и именно это может предоставить своим гражданам Союз обороны Эстонии», - отмечает генерал-майор.

Эстония тратит на оборону 3,4% своего ВВП, что значительно превышает целевой показатель НАТО в 2%, она в данном случае на втором месте в альянсе после Польши.

Чему обучают добровольцы Союза обороны Эстонии

Вернувшись в эвакуационный центр, Лийс Парийс и ее коллеги заканчивают проверку и обеспечивают эвакуированных предметами первой необходимости. Спальные мешки и матрасы уже разложены в огромном спортивном зале, где эвакуированные будут ночевать. «Мы знали, что приедет много людей, но не знали, сколько именно. Я рада, что до сих пор мы не столкнулись с большими проблемами, все прошло гладко», - констатирует Парийс.

Помимо решения логистических задач, добровольцы обучены оказывать психологическую и медицинскую помощь в ситуациях, подобных этой. И охотно делятся своими знаниями. Совместно с эстонским Красным Крестом они организуют семинары по оказанию первой помощи, в которых принимают участие женщины и дети, задействованные в этих учениях. «С одной стороны, это страшно, потому что это может стать реальностью , - говорит Хелена, менеджер из Тарту, города на востоке Эстонии. - Но сейчас это интересно, потому что мы получаем так много знаний об оказании первой помощи».

Учимся на примере Украины

Руководитель отдела по ликвидации последствий стихийных бедствий эстонского Красного Креста Кирилл Бадикин подчеркивает важность подобных мероприятий. «Украинцы говорят, что если бы население знало, как использовать навыки оказания первой помощи, это спасло бы гораздо больше жизней», - продолжает Бадикин. По соседству коллеги из Эстонского спасательного департамента проводят другие тренинги. Они учат людей разжигать костер, вырабатывать электричество, собирать сумки для эвакуации и рассказывают, где найти убежище в случае чрезвычайной ситуации.

Они тоже учатся на украинском примере. Только в прошлом месяце Украину посетила делегация Эстонского департамента спасения. «Самое главное, чтобы люди знали, что делать», - указывает Арви Уусталу, руководитель Бюро по предотвращению чрезвычайных ситуаций.

И эти навыки полезны не только во время войны. Лийс Парийс признается, что с тех пор, как вступила в Кайтселийт, она чувствует себя намного безопаснее даже в повседневной жизни. Парийс надеется, что ей никогда не придется организовывать настоящую эвакуацию - будь то из-за войны или стихийного бедствия. Но если это все же случится, женщина к этому готова.

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