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Российские морпехи сдались в плен ВСУ в Курской области

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  • 20.10.2024, 13:31
  • 2,198
Российские морпехи сдались в плен ВСУ в Курской области

Оккупанты оказались бывшими заключенными из колоний строгого режима.

Украинские защитники в Курской области захватили в плен оккупантов из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с разговором с россиянами опубликована в телеграм-канале «Бутусов Плюс». Известно, что в плен попали бывшие заключенные из колоний строгого режима.

«Наша задача? Закрепиться и ждать «Ахмат», - говорит оккупант.

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