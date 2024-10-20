Российские морпехи сдались в плен ВСУ в Курской области 6 20.10.2024, 13:31

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Оккупанты оказались бывшими заключенными из колоний строгого режима.

Украинские защитники в Курской области захватили в плен оккупантов из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с разговором с россиянами опубликована в телеграм-канале «Бутусов Плюс». Известно, что в плен попали бывшие заключенные из колоний строгого режима.

«Наша задача? Закрепиться и ждать «Ахмат», - говорит оккупант.

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