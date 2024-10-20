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«У россиян все пошло не по плану»

  • 20.10.2024, 13:46
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«У россиян все пошло не по плану»

Военный эксперт оценил ситуацию на горячих участках фронта.

Несколько тысяч военных России вместе с большим количеством военной техники сосредоточено на Купянском направлении, которое РФ использует для сдерживания украинских сил.

В интервью «Главреду» исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал о потенциале резервов и ресурсов противника там.

По его словам, прощупывание украинской обороны и продвижение вперед на Купянщине является элементом действий, которые оккупанты выполняют по всей линии фронта. На этом направлении враг пытается сдерживать украинскую группировку, чтобы командование ВСУ не перебрасывало резервы на приоритетную линию Угледар-Курахово-Покровск.

«Россияне давят там, где почувствуют, что мы не выдерживаем. Однако я не думаю, что именно Харьковщина станет их приоритетом», - подчеркнул он.

Жмайло отметил, что такая цель не укладывается в идеологию Кремля по полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Этот план Россия пыталась реализовать еще летом 2022 года.

«События на Покровщине разворачиваются не так быстро, как хотелось бы россиянам. Даже наш плацдарм на восток от реки Волчья на Кураховском направлении не ликвидирован. И пока они не решат вопрос там, продвижение на других участках фронта с привлечением огромного количества резервов вряд ли возможно», - добавил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

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