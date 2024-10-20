закрыть
20 октября 2024, воскресенье, 14:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

FT: Новые высказывания Трампа усиливают опасения относительно его душевного состояния

1
  • 20.10.2024, 13:53
  • 1,698
FT: Новые высказывания Трампа усиливают опасения относительно его душевного состояния
Дональд Трамп
Фото: AP

На митинге в Пенсильвании кандидат в президенты отклонился от политического сценария.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп удивил своими очередными непристойными высказываниями, прозвучавшими на митинге в городе Латроб, штат Пенсильвания.

Об этом в воскресенье, 20 октября, пишет Financial Times, анализируя выступление политика, которое вызвало «еще большую обеспокоенность» о его душевном состоянии.

Во время митинга в Пенсильвании Трамп, как отмечают в издании, всего за несколько недель до дня выборов в очередной раз отклонился от политического сценария. «Грубые» высказывания главного республиканца были сделаны об анатомии ныне покойного легендарного гольфиста Арнольда Палмера, который родился в городе Латроб в 1929 году.

Трамп заявил, что, когда Палмер принимал душ с другими профессионалами, они выходили и говорили «О Боже, это невероятно». В FT уточняют, что Трамп, вероятно, намекнул на гениталии Палмера.

Автор публикации акцентирует, что эти непристойные высказывания дополняют череду других, прозвучавших в ходе кампании Дональда Трампа и вызвавших опасения по поводу состояния его ума. Союзники республиканца пытались убедить его сосредоточиться на политических вопросах, но кандидат в президенты продолжал от них отклоняться.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип
Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь