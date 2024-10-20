FT: Новые высказывания Трампа усиливают опасения относительно его душевного состояния 1 20.10.2024, 13:53

1,698

Дональд Трамп

Фото: AP

На митинге в Пенсильвании кандидат в президенты отклонился от политического сценария.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп удивил своими очередными непристойными высказываниями, прозвучавшими на митинге в городе Латроб, штат Пенсильвания.

Об этом в воскресенье, 20 октября, пишет Financial Times, анализируя выступление политика, которое вызвало «еще большую обеспокоенность» о его душевном состоянии.

Во время митинга в Пенсильвании Трамп, как отмечают в издании, всего за несколько недель до дня выборов в очередной раз отклонился от политического сценария. «Грубые» высказывания главного республиканца были сделаны об анатомии ныне покойного легендарного гольфиста Арнольда Палмера, который родился в городе Латроб в 1929 году.

Трамп заявил, что, когда Палмер принимал душ с другими профессионалами, они выходили и говорили «О Боже, это невероятно». В FT уточняют, что Трамп, вероятно, намекнул на гениталии Палмера.

Автор публикации акцентирует, что эти непристойные высказывания дополняют череду других, прозвучавших в ходе кампании Дональда Трампа и вызвавших опасения по поводу состояния его ума. Союзники республиканца пытались убедить его сосредоточиться на политических вопросах, но кандидат в президенты продолжал от них отклоняться.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com