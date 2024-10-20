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Передвижение войск КНДР в Россию показали со спутника

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  • 20.10.2024, 14:08
  • 2,488
Передвижение войск КНДР в Россию показали со спутника

Опубликованы снимки.

Спутник зафиксировал передвижение тысяч военнослужащих Северной Кореи на территорию страны-агрессора России.

Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины (ЦПД СНБО) Андрей Коваленко.

По его словам, речь идет об около 12 тысячах военных.

«Во Владивостоке уже развернут спецназ в численности 1500 вояк», — добавил Коваленко, опубликовав также спутниковый снимок, обнародованный информационным агентством Южной Кореи Yonhap News.

Коваленко отметил, что «разведка Южной Кореи следит за всем» и украинские разведчики тоже имеют необходимую информацию.

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