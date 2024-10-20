Передвижение войск КНДР в Россию показали со спутника 4 20.10.2024, 14:08

2,488

Опубликованы снимки.

Спутник зафиксировал передвижение тысяч военнослужащих Северной Кореи на территорию страны-агрессора России.

Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины (ЦПД СНБО) Андрей Коваленко.

По его словам, речь идет об около 12 тысячах военных.

«Во Владивостоке уже развернут спецназ в численности 1500 вояк», — добавил Коваленко, опубликовав также спутниковый снимок, обнародованный информационным агентством Южной Кореи Yonhap News.

Коваленко отметил, что «разведка Южной Кореи следит за всем» и украинские разведчики тоже имеют необходимую информацию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com