Передвижение войск КНДР в Россию показали со спутника

Передвижение войск КНДР в Россию показали со спутника4
- 20.10.2024, 14:08
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Опубликованы снимки.
Спутник зафиксировал передвижение тысяч военнослужащих Северной Кореи на территорию страны-агрессора России.
Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины (ЦПД СНБО) Андрей Коваленко.
По его словам, речь идет об около 12 тысячах военных.
«Во Владивостоке уже развернут спецназ в численности 1500 вояк», — добавил Коваленко, опубликовав также спутниковый снимок, обнародованный информационным агентством Южной Кореи Yonhap News.
Коваленко отметил, что «разведка Южной Кореи следит за всем» и украинские разведчики тоже имеют необходимую информацию.