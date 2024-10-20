Соловьев с улыбкой заявил, что «тараканы тонут» 20.10.2024, 14:21

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Пропагандист завелся из-за доллара.

Российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире государственного телеканала «Россия 1» призвал к нанесению разрушительных ударов по США, передает «Диалог.UA».

В программе пропагандисты обсуждали борьбу с американским долларом. Соловьев, послушав «эксперта», предложил свой метод — полное уничтожение США.

«Мой подход гораздо «гуманнее», гораздо быстрее и гораздо проще — пролив имени Сталина (на месте Соединенных Штатов - ред.), тараканы тонут. Люди выживают, мы им говорим заранее, чтобы они сбежали, а тараканы тонут», — заявил пропагандист с улыбкой.

Его слова сильно порадовали приглашенных «экспертов».

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