Как живет один из самых многодетных отцов Беларуси 12 20.10.2024, 16:25

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В 45 лет уже 15 детей.

Одна из самых многодетных семей Беларуси живет в деревне Сомино Ивацевичского района. У супругов Сергея и Анны 15 детей, пишет газета «7 дней».

Первенец в семье появился в 2003-м. За следующие 22 года родились еще пять мальчиков и девять девочек.

Отец – молодой и энергичный мужчина. Ему нет и 45.

«У нас в семье заведено так: сколько детей Бог дал, столько надо принимать. А помощь подоспеет: многодетным у нас положен материнский капитал, очень выгодные условия получения квартиры или дома. … Также не остаются в стороне сельсовет, райисполком и рядовые белорусы: не раз люди, посмотрев ролики о нас на канале YouTube, потом находили наши контакты и помогали», – рассказал Сергей.

В семье дети обращаются к маме и папе на «вы». И это не мама и папа их так научили.

«Моя четвертая дочка однажды сказала, что родителей надо почитать. Научила всех остальных детей, даже старших, чтобы ко мне с женой обращались на «вы». Не «ты» папа, а «вы» папа. Теперь все так говорят, даже старшие дети, которые окончили школу», – поделился мужчина особенностями семейных отношений.

У супруги Сергея есть орден Матери. Им ее наградили еще в 2014 году, когда в семье было девять детей.

По мнению мужчины, ордена в первую очередь нужны мамам. Потому что они проводят с детьми больше времени. По крайней мере, так получается в их семье. Ведь Сергей ходит на работу.

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