закрыть
20 октября 2024, воскресенье, 17:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как живет один из самых многодетных отцов Беларуси

12
  • 20.10.2024, 16:25
  • 3,300
Как живет один из самых многодетных отцов Беларуси

В 45 лет уже 15 детей.

Одна из самых многодетных семей Беларуси живет в деревне Сомино Ивацевичского района. У супругов Сергея и Анны 15 детей, пишет газета «7 дней».

Первенец в семье появился в 2003-м. За следующие 22 года родились еще пять мальчиков и девять девочек.

Отец – молодой и энергичный мужчина. Ему нет и 45.

«У нас в семье заведено так: сколько детей Бог дал, столько надо принимать. А помощь подоспеет: многодетным у нас положен материнский капитал, очень выгодные условия получения квартиры или дома. … Также не остаются в стороне сельсовет, райисполком и рядовые белорусы: не раз люди, посмотрев ролики о нас на канале YouTube, потом находили наши контакты и помогали», – рассказал Сергей.

В семье дети обращаются к маме и папе на «вы». И это не мама и папа их так научили.

«Моя четвертая дочка однажды сказала, что родителей надо почитать. Научила всех остальных детей, даже старших, чтобы ко мне с женой обращались на «вы». Не «ты» папа, а «вы» папа. Теперь все так говорят, даже старшие дети, которые окончили школу», – поделился мужчина особенностями семейных отношений.

У супруги Сергея есть орден Матери. Им ее наградили еще в 2014 году, когда в семье было девять детей.

По мнению мужчины, ордена в первую очередь нужны мамам. Потому что они проводят с детьми больше времени. По крайней мере, так получается в их семье. Ведь Сергей ходит на работу.

Написать комментарий 12

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип
Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь