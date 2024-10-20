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Франция передаст Украине еще 12 САУ Caesar

  • 20.10.2024, 18:04
Франция передаст Украине еще 12 САУ Caesar

За счет активов РФ.

Благодаря процентам от замороженных активов Российской Федерации Франция направит Украине большее вооружение. В частности, Киев получит еще 12 САУ Caesar.

Об этом сообщает BFM TV.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню объяснил, что его страна «возвратила» 300 миллионов евро процентов от замороженных российских активов, чтобы купить военную технику для Украины в конце года, в том числе 12 новых орудий Caesar.

«Мы мобилизуем проценты от замороженных российских активов для приобретения военного оборудования для Украины... Лишь к концу 2024 года Франция вернула 300 миллионов евро», - подчеркнул Лекорну.

Он отметил, что эта сумма позволила заказать 12 новых орудий Caesar, которые будут доставлены в Украину, а также:

155-мм снаряды,

ракеты «Астра»,

управляемые бомбы AASM,

огневые позиции и ракеты.

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