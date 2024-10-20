Николаевские морпехи в боях на Курском направлении спасли группу побратимов 1 20.10.2024, 18:50

1,300

Видео.

9 морских пехотинцев из 36-й отдельной бригады морской пехоты заняли позицию для прикрытия эвакуации раненых украинских бойцов из Любимовки в Курской области, но их окружили десятки оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы решили заставить врага заплатить немалую цену и вызвали всю артиллерию, которая была рядом, прямо на свою позицию, чтобы ударить по врагу и не сдаваться в плен. В ход пошло все: и кассетные боеприпасы, и фугасные, и воздушные разрывы.

«В штабе все были расстроены гибелью храбрых морпехов, ведь их здание получило прямое попадание и загорелось. Но как же мы обрадовались и удивились, когда вечером после боя увидели одного парня, а потом еще 8 других. Все были живы. Когда они отходили из этого района, то по дороге подобрали других раненых бойцов. Настоящие герои!!!», - прокомментировали видео.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com