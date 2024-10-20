Экс-глава ЦРУ о Путине: Я не думал, что за свои 50 лет службы увижу тирана, как Гитлер 3 20.10.2024, 19:14

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Демократические страны должны противостоять тирану.

Бывший глава ЦРУ и экс-глава Пентагона Леон Панетта приравнял российского диктатора Владимира Путина к Адольфу Гитлеру и акцентировал внимание на важности противодействия со стороны демократий мира. Об этом он сказал в интервью Liga.net.

«Я не думал, что за свои 50 лет государственной службы на должностях в США когда-то увижу другого тирана, такого как Гитлер, который нападет на суверенную демократию в Европе. Но Путин сделал это. Для демократий было важно объединиться и дать ему понять, что он не может этого делать без того, чтобы не столкнуться с последствиями от Америки», – сказал он.

Он отметил, что рад тому, что демократии действуют – ввели санкции, дают Киеву оружие, проводят учения, укрепили и расширили НАТО.

«Демократические страны не могут позволить тирану жестоко напасть на другую страну только потому, что он не верит, что украинский народ имеет право управлять собой. Это единственная причина, почему Путин напал», – добавил он.

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