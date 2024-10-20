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Евроинтеграционный референдум в Молдове признали состоявшимся

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  • 20.10.2024, 20:27
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Евроинтеграционный референдум в Молдове признали состоявшимся

В плебисците приняли участие 42,44% избирателей.

Конституционный референдум по вступлению Молдовы в Европейский Союз, который проходит в воскресенье, признан действующим.

Об этом сообщает Newsmaker.

Центральная избирательная комиссия сообщила, что, по предварительным данным, до 18:00 в плебисците приняли участие 42,44% избирателей. Минимальный порог составляет 33,33%.

Между тем выборы президента также ранее уже признали состоявшимися. Более 48% молдаван пришли на выборы, то есть более 1,4 миллиона зарегистрированных избирателей.

Самыми активными избирательными округами являются Дондюшаны с явкой более 47%, за ними следуют Криулень, Фалешты, Тараклия – с более 45%.

Более 15 тысяч избирателей с Левобережья Днестра воспользовались своим правом голоса на 30 открытых избирательных участках. Также в настоящее время проголосовало более 198 тысяч граждан диаспоры.

На конституционном референдуме избиратели должны ответить на вопросы: «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Молдовы в Европейский Союз?». Вариантов ответа два – «Да» и «Нет».

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