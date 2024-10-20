закрыть
20 октября 2024, воскресенье, 20:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Находится редкая деталь у дедушки на чердаке — мчишься за ней за 400 км!»

1
  • 20.10.2024, 20:41
«Находится редкая деталь у дедушки на чердаке — мчишься за ней за 400 км!»

Белорус – о владении старым «Гольфиком».

Случилась настоящая автомобильная революция, когда в 1974 году Volkswagen представил свой первый Golf. Он стал самой успешной моделью марки, лидером продаж в Европе и одним из самых продаваемых автомобилей в мире. В этом году легендарный Golf отмечает 50-летний юбилей и звание лучшего автомобиля полувека по итогам премии The New Car World Championships, пишет av.by.

За пять десятков лет существования Golf было представлено восемь поколений этой модели и выпущено всего более 37 миллионов авто. Секрет успеха «Гольфа» кроется в сумме всех его характеристик: лаконичный дизайн, универсальность, функциональность, надёжность и качество. Ну а подтверждением всему этому как нельзя лучше служит тот факт, что и сегодня на наших дорогах всё ещё можно встретить тот самый революционный первый Golf. Прямолинейная харизматичная модель оказалась автомобилем вне времени: она по-прежнему в строю и в современных реалиях выглядит вполне актуально!

Для преданных фанатов легендарной модели особая почесть владеть автомобилем первого поколения. Он давно стал ретро, впрочем, вероятно, эта приставка делает его ещё более значимым и желанным трофеем для ценителей классики. Наш сегодняшний герой — один из них. «Я простой парень, который ещё в школьные годы купил старый Golf и потихоньку его ковыряю без особых вложений», — так коротко Павел говорит о себе и своём увлечении.

— У нас в семье много лет был Volkswagen Golf II, — вспоминает молодой человек. — Родители купили его, когда мне было два года. И ездили мы на этой машине много и каждый день. А через 12 лет продали.

— Немного повзрослев, я решил вернуть легендарное авто в семью и принялся выбирать эдакую машину времени уже лично для себя. Тогда ещё в школе учился и даже водительского удостоверения не имел! Искал долго — хотелось приобрести Golf первого либо второго поколения.

— И вот наткнулся однажды на этот экземпляр 1983-го года выпуска. Отдал за него 170 долларов. Автомобиль был не на ходу: заводился, ехал, но через десять минут глохнул. За пять долларов притянули мне его домой. И начал я потихоньку с ним разбираться. Всё делал сам: откуда ж у школьника деньги на ремонт и восстановление автомобиля? По возможности подрабатывал, а когда появлялись небольшие деньги — тут же вкладывал их в машину. Помню, купил краску за сотню рублей и даже красил машину сам, не имея совершенно никакого опыта в этом деле.

— А мотор был старый, деталей для него не найти… Я переделывал систему зажигания и систему впрыска. Но вскоре купил первого донора, Volkswagen Golf II, поставил его двигатель в свой автомобиль и стал спокойно ездить. Попутно занимался ремонтом проводки, приводил салон в порядок. Ездил на «Гольфе» ежедневно по городу, а ещё каждый месяц отправлялся в деревню к родным на Полесье: в обе стороны путь составлял более 600 километров. А это, я вам скажу, приличное испытание для 40-летнего авто!

— Как-то принялся я обслуживать мотор: снимал форсунки, и лопнула головка блока цилиндров. Пришлось покупать новый мотор, который обошёлся мне в 220 у. е. Пару лет с ним ездил, а затем поменял на двухлитровый бензиновый агрегат с Volkswagen Golf III на 150 «лошадок» — в полтысячи долларов он мне встал. Кстати, к тому времени у меня уже появилось другое повседневное авто, а «Гольф» стал машиной выходного дня или, как я говорю, игрушкой для взрослых.

— Это такой вечный конструктор, с ним не соскучишься. Я вот уже почти десять лет его собираю! Только работы меньше не становится, ведь делать что-то в авто нужно постоянно: дорабатывать, менять, улучшать, ремонтировать. Я общаюсь с владельцами таких же немецких «старичков» — опытные люди часто подсказывают, как и что лучше сделать в машине.

— По моим примерным подсчётам на сегодняшний день я вложил в этот автомобиль около $2 500. Это с учётом покупок всех двигателей и доноров. Последних на сегодняшний день, к слову, у меня было одиннадцать! Плюс разная мелочёвка для ремонта: кажется, что она немного стоит, но в общем также тянет на приличную сумму.

— Вы сказали, что пару лет назад у вас появилось другое авто. Не собираетесь ли вы в связи с этим отправить, наконец, старенького «Гольфа» на покой или передать этот «вечный конструктор» в руки другого энтузиаста?

— Нет, избавляться от этой машины я не собираюсь! Как-то предлагали мне её за пару тысяч продать... Так я отказался. А недавно у меня сын родился, теперь мечтаю передать эту «машину времени» ему! К слову, интерес к ней полуторагодовалый малыш уже проявляет и с радостью крутит баранку папиного ретрокара. Ну а что: 41 год машина ездит и ещё, уверен, поездит!

— А она достаточно резвая для нынешних скоростных режимов?

— Едет отлично! По трассе до 160 километров в час разгоняется без проблем! Единственное — шумоизоляция оставляет желать лучшего: чем больше шумоизолируешь, тем больше форточки «свистят». Расход топлива с дизельным двигателем был минимальным: до 4 литров на «сотню». Залил полный бак и забыл! Сейчас по трассе расходуется около 7 литров бензина на сто километров, по городу — примерно 12.

— Что ж, раз машина вас устраивает и избавляться от неё вы не собираетесь, может, поделитесь ближайшими планами по доработкам авто?

— Конечно! Работы с «Гольфом» продолжаются. В ближайшее время планирую подварить и перекрасить его, сделать гидравлическое сцепление, доделать распорки, чтоб кузов не гулял, кое-что заменить в салоне. В принципе, машина и сейчас в хорошем состоянии, но чтоб конкретно до ума довести, ещё как минимум тысячу «зелёных» вложить потребуется. Это с учётом того, что все работы я выполняю самостоятельно: на сервисе эта машина ни разу не была. Если требуется помощь с ремонтом, выручают друзья или отец.

— А запчасти на этот «Гольф» сложно найти?

— Я всегда в поиске деталей! Ищу их обычно на специализированных площадках в интернете. Найти что-то можно, но часто так бывает, что до продавца доехать не успеваешь, как запчасти уже забрали. Бывает, находится какая-то редкая деталь у какого-нибудь дедушки на чердаке — и мчишься за ней за 400 километров! Выручает то, что с некоторой доработкой на первый «Гольф» могут подойти детали от авто других поколений этой модели. Так, сейчас коробка передач у меня стоит от третьего «Гольфа», выбор передач — от четвёртого. Если же рассматривать вариант без модернизации, то надо искать только оригинальные запчасти от машин первого и частично второго поколений.

— А поломки в пути на этом авто часто случаются?

— Не то чтобы часто, но не без этого, всё-таки возрастной же автомобиль! Но это обычно не проблема: «Гольф» очень ремонтопригоден, часто починить его можно, как говорится, на коленке. Как-то ремень порвался в пути, так я снял с кроссовок шнурки, навязал их и поехал дальше. Ещё, помнится, выхлопная рассоединилась на трассе… На месте собрал и продолжил путь! Всё можно быстро починить, были бы инструменты! Их, кстати, постоянно вожу с собой: домкрат и набор ключей всегда лежат в автомобиле.

— В любом случае, хлопот с автомобилем хватает. Много времени проводите в гараже? И как семья относится к вашему хобби?

— До рождения ребёнка, конечно, чаще «зависал» в гараже, сейчас же времени на любимое хобби стало гораздо меньше. Признаюсь, однажды даже всерьёз задумывался о продаже «Гольфа». Так жена отговорила! Та, что в начале наших отношений говорила: «Зачем тебе эта машина нужна?», сейчас и сама расставаться с ней не хочет.

Оно и понятно: столько взглядов прохожих это авто всегда ловит, столько положительных эмоций дарит! Вспомнилось ещё вот что: однажды сотрудник ГАИ меня на трассе остановил, но в документы даже не взглянул, про машину порасспрашивал и отпустил!

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип
Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь