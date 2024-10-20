«Находится редкая деталь у дедушки на чердаке — мчишься за ней за 400 км!» 1 20.10.2024, 20:41

Белорус – о владении старым «Гольфиком».

Случилась настоящая автомобильная революция, когда в 1974 году Volkswagen представил свой первый Golf. Он стал самой успешной моделью марки, лидером продаж в Европе и одним из самых продаваемых автомобилей в мире. В этом году легендарный Golf отмечает 50-летний юбилей и звание лучшего автомобиля полувека по итогам премии The New Car World Championships, пишет av.by.

За пять десятков лет существования Golf было представлено восемь поколений этой модели и выпущено всего более 37 миллионов авто. Секрет успеха «Гольфа» кроется в сумме всех его характеристик: лаконичный дизайн, универсальность, функциональность, надёжность и качество. Ну а подтверждением всему этому как нельзя лучше служит тот факт, что и сегодня на наших дорогах всё ещё можно встретить тот самый революционный первый Golf. Прямолинейная харизматичная модель оказалась автомобилем вне времени: она по-прежнему в строю и в современных реалиях выглядит вполне актуально!

Для преданных фанатов легендарной модели особая почесть владеть автомобилем первого поколения. Он давно стал ретро, впрочем, вероятно, эта приставка делает его ещё более значимым и желанным трофеем для ценителей классики. Наш сегодняшний герой — один из них. «Я простой парень, который ещё в школьные годы купил старый Golf и потихоньку его ковыряю без особых вложений», — так коротко Павел говорит о себе и своём увлечении.

— У нас в семье много лет был Volkswagen Golf II, — вспоминает молодой человек. — Родители купили его, когда мне было два года. И ездили мы на этой машине много и каждый день. А через 12 лет продали.

— Немного повзрослев, я решил вернуть легендарное авто в семью и принялся выбирать эдакую машину времени уже лично для себя. Тогда ещё в школе учился и даже водительского удостоверения не имел! Искал долго — хотелось приобрести Golf первого либо второго поколения.

— И вот наткнулся однажды на этот экземпляр 1983-го года выпуска. Отдал за него 170 долларов. Автомобиль был не на ходу: заводился, ехал, но через десять минут глохнул. За пять долларов притянули мне его домой. И начал я потихоньку с ним разбираться. Всё делал сам: откуда ж у школьника деньги на ремонт и восстановление автомобиля? По возможности подрабатывал, а когда появлялись небольшие деньги — тут же вкладывал их в машину. Помню, купил краску за сотню рублей и даже красил машину сам, не имея совершенно никакого опыта в этом деле.

— А мотор был старый, деталей для него не найти… Я переделывал систему зажигания и систему впрыска. Но вскоре купил первого донора, Volkswagen Golf II, поставил его двигатель в свой автомобиль и стал спокойно ездить. Попутно занимался ремонтом проводки, приводил салон в порядок. Ездил на «Гольфе» ежедневно по городу, а ещё каждый месяц отправлялся в деревню к родным на Полесье: в обе стороны путь составлял более 600 километров. А это, я вам скажу, приличное испытание для 40-летнего авто!

— Как-то принялся я обслуживать мотор: снимал форсунки, и лопнула головка блока цилиндров. Пришлось покупать новый мотор, который обошёлся мне в 220 у. е. Пару лет с ним ездил, а затем поменял на двухлитровый бензиновый агрегат с Volkswagen Golf III на 150 «лошадок» — в полтысячи долларов он мне встал. Кстати, к тому времени у меня уже появилось другое повседневное авто, а «Гольф» стал машиной выходного дня или, как я говорю, игрушкой для взрослых.

— Это такой вечный конструктор, с ним не соскучишься. Я вот уже почти десять лет его собираю! Только работы меньше не становится, ведь делать что-то в авто нужно постоянно: дорабатывать, менять, улучшать, ремонтировать. Я общаюсь с владельцами таких же немецких «старичков» — опытные люди часто подсказывают, как и что лучше сделать в машине.

— По моим примерным подсчётам на сегодняшний день я вложил в этот автомобиль около $2 500. Это с учётом покупок всех двигателей и доноров. Последних на сегодняшний день, к слову, у меня было одиннадцать! Плюс разная мелочёвка для ремонта: кажется, что она немного стоит, но в общем также тянет на приличную сумму.

— Вы сказали, что пару лет назад у вас появилось другое авто. Не собираетесь ли вы в связи с этим отправить, наконец, старенького «Гольфа» на покой или передать этот «вечный конструктор» в руки другого энтузиаста?

— Нет, избавляться от этой машины я не собираюсь! Как-то предлагали мне её за пару тысяч продать... Так я отказался. А недавно у меня сын родился, теперь мечтаю передать эту «машину времени» ему! К слову, интерес к ней полуторагодовалый малыш уже проявляет и с радостью крутит баранку папиного ретрокара. Ну а что: 41 год машина ездит и ещё, уверен, поездит!

— А она достаточно резвая для нынешних скоростных режимов?

— Едет отлично! По трассе до 160 километров в час разгоняется без проблем! Единственное — шумоизоляция оставляет желать лучшего: чем больше шумоизолируешь, тем больше форточки «свистят». Расход топлива с дизельным двигателем был минимальным: до 4 литров на «сотню». Залил полный бак и забыл! Сейчас по трассе расходуется около 7 литров бензина на сто километров, по городу — примерно 12.

— Что ж, раз машина вас устраивает и избавляться от неё вы не собираетесь, может, поделитесь ближайшими планами по доработкам авто?

— Конечно! Работы с «Гольфом» продолжаются. В ближайшее время планирую подварить и перекрасить его, сделать гидравлическое сцепление, доделать распорки, чтоб кузов не гулял, кое-что заменить в салоне. В принципе, машина и сейчас в хорошем состоянии, но чтоб конкретно до ума довести, ещё как минимум тысячу «зелёных» вложить потребуется. Это с учётом того, что все работы я выполняю самостоятельно: на сервисе эта машина ни разу не была. Если требуется помощь с ремонтом, выручают друзья или отец.

— А запчасти на этот «Гольф» сложно найти?

— Я всегда в поиске деталей! Ищу их обычно на специализированных площадках в интернете. Найти что-то можно, но часто так бывает, что до продавца доехать не успеваешь, как запчасти уже забрали. Бывает, находится какая-то редкая деталь у какого-нибудь дедушки на чердаке — и мчишься за ней за 400 километров! Выручает то, что с некоторой доработкой на первый «Гольф» могут подойти детали от авто других поколений этой модели. Так, сейчас коробка передач у меня стоит от третьего «Гольфа», выбор передач — от четвёртого. Если же рассматривать вариант без модернизации, то надо искать только оригинальные запчасти от машин первого и частично второго поколений.

— А поломки в пути на этом авто часто случаются?

— Не то чтобы часто, но не без этого, всё-таки возрастной же автомобиль! Но это обычно не проблема: «Гольф» очень ремонтопригоден, часто починить его можно, как говорится, на коленке. Как-то ремень порвался в пути, так я снял с кроссовок шнурки, навязал их и поехал дальше. Ещё, помнится, выхлопная рассоединилась на трассе… На месте собрал и продолжил путь! Всё можно быстро починить, были бы инструменты! Их, кстати, постоянно вожу с собой: домкрат и набор ключей всегда лежат в автомобиле.

— В любом случае, хлопот с автомобилем хватает. Много времени проводите в гараже? И как семья относится к вашему хобби?

— До рождения ребёнка, конечно, чаще «зависал» в гараже, сейчас же времени на любимое хобби стало гораздо меньше. Признаюсь, однажды даже всерьёз задумывался о продаже «Гольфа». Так жена отговорила! Та, что в начале наших отношений говорила: «Зачем тебе эта машина нужна?», сейчас и сама расставаться с ней не хочет.

Оно и понятно: столько взглядов прохожих это авто всегда ловит, столько положительных эмоций дарит! Вспомнилось ещё вот что: однажды сотрудник ГАИ меня на трассе остановил, но в документы даже не взглянул, про машину порасспрашивал и отпустил!

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