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ВСУ сбили российский разведывательно-ударный БПЛА «Орион» в Курской области

  • 20.10.2024, 20:51
ВСУ сбили российский разведывательно-ударный БПЛА «Орион» в Курской области

Видеофакт.

Зенитное ракетное подразделение 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины уничтожило в небе над Курской областью РФ новейший российский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат «Орион».

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу 80-й ДШВ.

Отмечается, что вражеский беспилотник приземлил расчет зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».

«Беспилотный летательный аппарат подобного типа опасен тем, что может не только вести воздушную разведку, но и имея на вооружении четыре ракеты класса «воздух — земля» — наносить огневое поражение по наземным целям», - говорится в сообщении.

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