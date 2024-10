Криштиану Роналду выпустил собственную коллекцию люксовых часов 20.10.2024, 21:02

Как они выглядят.

Криштиану Роналду выпустил собственную линейку часов, совместно с ювелирным брендом Jacob & Co.

Об этом португальский футболист сообщил в своем X-аккаунте.

«Я всегда мечтал иметь собственную коллекцию часов. Модель Jacob & Co. Flight of CR7 и Heart of CR7 вдохновлены некоторыми из моих самых знаковых моментов на поле. Надеюсь, они вам понравятся так же, как и мне», - написал он.

На часах Flight of CR7 из розового золота изображен Роналду, забивающий гол в ворота своей бывшей команды «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов 2012-2013, Heart of CR7 из нержавеющей стали выполнена в зеленых оттенках, что является отсылкой к футбольному полю.

Выпущено 999 экземпляров часов, стоимостью от $29 тыс. до $160 тыс.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com