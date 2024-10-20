Криштиану Роналду выпустил собственную коллекцию люксовых часов
- 20.10.2024, 21:02
Как они выглядят.
Криштиану Роналду выпустил собственную линейку часов, совместно с ювелирным брендом Jacob & Co.
Об этом португальский футболист сообщил в своем X-аккаунте.
«Я всегда мечтал иметь собственную коллекцию часов. Модель Jacob & Co. Flight of CR7 и Heart of CR7 вдохновлены некоторыми из моих самых знаковых моментов на поле. Надеюсь, они вам понравятся так же, как и мне», - написал он.
На часах Flight of CR7 из розового золота изображен Роналду, забивающий гол в ворота своей бывшей команды «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов 2012-2013, Heart of CR7 из нержавеющей стали выполнена в зеленых оттенках, что является отсылкой к футбольному полю.
Выпущено 999 экземпляров часов, стоимостью от $29 тыс. до $160 тыс.