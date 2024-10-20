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Криштиану Роналду выпустил собственную коллекцию люксовых часов

  • 20.10.2024, 21:02
Криштиану Роналду выпустил собственную коллекцию люксовых часов

Как они выглядят.

Криштиану Роналду выпустил собственную линейку часов, совместно с ювелирным брендом Jacob & Co.

Об этом португальский футболист сообщил в своем X-аккаунте.

«Я всегда мечтал иметь собственную коллекцию часов. Модель Jacob & Co. Flight of CR7 и Heart of CR7 вдохновлены некоторыми из моих самых знаковых моментов на поле. Надеюсь, они вам понравятся так же, как и мне», - написал он.

На часах Flight of CR7 из розового золота изображен Роналду, забивающий гол в ворота своей бывшей команды «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов 2012-2013, Heart of CR7 из нержавеющей стали выполнена в зеленых оттенках, что является отсылкой к футбольному полю.

Выпущено 999 экземпляров часов, стоимостью от $29 тыс. до $160 тыс.

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