В Минске продают первые Geely E8 3 20.10.2024, 21:22

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Почем?

Электроседан Geely E8 по размерам сопоставим с Audi A6. О ценах на него в Беларуси пишет av.by.

У новинки низкий коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,199. В основе седана лежит платформа SEA, на которой также строятся электромобили Zeekr.

В салоне автомобиля установлен 45-дюймовый экран с разрешением 8K, который можно использовать как телевизор.

Для базовой версии предусмотрен задний привод и двигатель мощностью 272 л.с. Ёмкость тяговой батареи составляет 62 кВт·ч. Такая машина разгоняется до 100 км/ч за 6 секунд и способна проехать до 550 км на одном заряде. Также существует заднеприводная версия с увеличенным запасом хода (665 км).

Первым к столичным дилерам прибыл полноприводный автомобиль с двумя электромоторами, которые в сумме выдают 645 л.с. Разгон до 100 км/ч — 3,5 секунды (быстрее, чем Porsche Taycan GTS). Запас хода — 620 км. Как отмечали ранее на предприятии, именно на топовые версии приходится большинство заказов.

Цена в Беларуси стартует от 106 900 рублей (чуть менее 32 300 долларов) за заднеприводную версию. Цены на модели с полным приводом составляют 119 900 — 121 900 рублей (около 36 тысяч долларов).

Как ранее рассказывал генеральный директор «БелДжи» Геннадий Свидерский, в первую партию Geely E8 в страну привезли 87 машин. До конца года ожидаются ещё три поставки электрокаров. Что касается местной сборки, глава предприятия сообщил, что эту модель в Беларуси собирать точно не будут, однако в планах завода — наладить производство более доступного электрокара и гибрида.

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