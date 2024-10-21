На Кубе объяснили блэкаут стремлением слишком быстро построить социализм 21.10.2024, 1:09

В Гаване прошли протесты.

На Кубе смогли восстановить работу теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Антонио Гутьереса в Матансасе, из-за выхода из строя которой по всему острову в субботу отключилось энергоснабжение. Об этом сообщил Электрический союз государства (UNE), передает компания Havana Electric в телеграм-канале.

Энергоснабжение восстановлено в системе между Матансасом и Ольгином в восточной части острова. «Покрытие электроэнергией зависит от генерирующих мощностей, которые будут продолжать увеличиваться в течение сегодняшнего дня», — говорится в сообщении компании.

В свою очередь, электрический союз написал в X, что из-за надвигающегося урагана «Оскар», который может затронуть восточную часть Кубы, синхронизация с системой ТЭЦ в Матансасе откладывается. В западной части острова находится в том числе столица Гавана. Вечером в субботу Министерство энергетики Кубы сообщило, что в «западной подсистеме» произошло еще одно отключение, передает Reuters, отмечая, что это стало третьим сбоем.

Первый сбой произошел в пятницу: Министерство энергетики и горной промышленности сообщило, что полное отключение электроэнергетической системы страны произошло после «непредвиденного выхода из строя» ТЭЦ в Матансасе.

«После нескольких часов исследования причин общего краха [национальной энергосистемы] был сделан вывод, что в нашем стремлении построить процветающий и устойчивый социализм революция продвинулась так быстро, что вызвала общий выход из системы», — заключил позже Электрический союз.

Затем энергосистема вышла из строя в субботу утром, а вечером того же дня Havana Electric сообщила о еще одном полном отключении национальной энергосистемы. Позже компания удалила пост. Reuters пишет, что жители острова уже испытывают нехватку продовольствия, медикаментов и топлива. В Гаване прошли протесты.

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